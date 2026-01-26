¿Colo Colo o la U? Las exigencias de Sebastián Pérez para salir de Palestino

El mercado de fichajes sigue activo y uno de los nombres más mencionados en está ventana tiene nombre y apellido: Sebastián Pérez. El portero de 32 años se transformó en pieza fundamental en Palestino y despertó el interés de los grandes.

Primero fue Universidad de Chile el que se acercó al entorno del “Zanahoria” y buscó despotenciar a su rival en Copa Sudamericana. Pero luego vino Colo Colo que por petición de Fernando Ortiz busca un golero de categoría para pelearle el puesto a Fernando De Paul. A tal punto que se indica que está semana podrían haber novedades.

Pese a ello, el golero sacó la voz y explicó que hasta el momento solo han sido humos que aparecen en esta ventana de contrataciones. “No me llegó nada en lo personal”, confesó el portero en conversación con Redgol.

Pero tras ello, puso sus condiciones sobre la mesa para aquellos que intenten sacarlo de La Cisterna. “Siempre he dicho si llega algo tiene que ser mejor que Palestino, en el último año se ha posicionado bien en lo nacional e internacional”, complementó.

Ahora la duda quedó sobre si prefiere al Colo o la U. Lo que Pérez no se complicó: “En lo personal me gustan los desafíos importantes”, respondió dejando la puerta abierta finalmente al mejor postor.

¿Cuándo juega Palestino?

El elenco ahora dirigido por Cristián “Nona” Muñoz debuta este domingo 1 de febrero ante Ñublense en el Estadio La Cisterna. El duelo está programado para las 20:30 horas y será transmitido por TNT Sports. Cabe consignar que si Sebastián Pérez suma minutos por los árabes no podrá cambiar de club en Chile hasta la ventana de contrataciones que se abre a mitad de año.