Colo Colo

Colo Colo prepara nueva salida en el arco y activa un trueque en el fútbol chileno

Finalmente, se conoció los motivos por los que Eduardo Villanueva, portero albo, no fue parte de los amistosos de Colo Colo en Serie Río de La Plata.

Por Franco Abatte

En Colo Colo se mueve el arco con el objetivo de sumar nueva competencia para Fernando De Paul.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEn Colo Colo se mueve el arco con el objetivo de sumar nueva competencia para Fernando De Paul.

Colo Colo continúa activo en el mercado y el próximo objetivo de Blanco y Negro es encontrarle competencia a Fernando De Paul, arquero que actualmente solo tiene como alternativas a dos juveniles: Gabriel Maureira, quien debutó este miércoles ante Peñarol, y Eduardo Villanueva, portero que, sorpresivamente, podría dejar la institución.

La presencia de Maureira, de apenas 18 años, como alternativa de De Paul frente al Manya, por sobre Villanueva (21), llamó poderosamente la atención. Sin embargo, horas más tarde se conoció la decisión que explicaría este movimiento.

Según información de Radio ADN, en Colo Colo ya tomaron una determinación y apuntan a Sebastián “Zanahoria” Pérez como refuerzo para competir con el “Tuto”. Para concretar la operación, el joven Villanueva podría ser utilizado como moneda de cambio.

¿Eduardo Villanueva a Palestino?

De acuerdo con lo informado por ADN Deportes, los albos irán por Sebastián Pérez, actual arquero de Palestino, y para cerrar la operación incluirían la cesión de Eduardo Villanueva a los ‘árabes’, quien no fue citado para el partido ante Peñarol.

Este movimiento permitiría a la dirigencia del Cacique cumplir con una exigencia del cuerpo técnico y, de paso, posicionar a Gabriel Maureira como tercer arquero del plantel de cara a la temporada 2026.

Los números de Eduardo Villanueva en Colo Colo

Eduardo Villanueva ha sido mayoritariamente arquero del equipo de proyección en los últimos años, alternando su participación en las series juveniles con citaciones al primer equipo. No obstante, su debut oficial se produjo recién en 2025.

Publicidad

El guardameta ingresó por Fernando De Paul en los últimos 29 minutos del triunfo por 4-0 de Colo Colo sobre Deportes Iquique, el pasado 27 de septiembre.

Con la salida de Villanueva, solo Fernando De Paul quedaría de los 3 porteros que iniciaron la pasada temporada con Colo Colo. (Foto: Colo Colo)

