Novak Djokovic (4°) estaba siendo dominado por Lorenzo Musetti (5°) en el Australian Open, sin embargo, el italiano acusó una lesión y no pudo completar su partido por los cuartos de final.

El número 5 del mundo estaba dos sets arriba y cuando perdía por 3-1 en la tercera manga se tuvo que retirar, lo que provocó la inmediata clasificación de Nole a las semifinales del primer Grand Slam de la temporada.

Djokovic se mostró triste por lo que le sucedió a Musetti, aseguró que merecía la victoria, pero indicó que se siente bien físicamente para jugar ante Jannik Sinner (2°) en las semis.

Novak Djokovic y su triste victoria ante Lorenzo Musetti

Novak Djokovic asistió a conferencia de prensa tras vencer por el retiro de Lorenzo Musetti y lamentó lo sucedido en el cemento de Melbourne.

“Sinceramente, la primera vez que me pareció verle con limitaciones fue al inicio del tercer set, pero hablé con miembros de su equipo y me aseguran que se hizo la lesión en el segundo parcial. No me pareció que afectara nada a su tenis, así que supongo que sería algo que fue empeorando”, dijo el serbio.

“No tengo problemas físicos importantes más allá de la ampolla en un pie. Todavía no supone un obstáculo para desplazarme como quiero por la pista y jugar al máximo. El tenis es un deporte muy físico, lo que ha sucedido con Lorenzo lo demuestra”, agregó.

Por último, Novak Djokovic reconoció que “él fue el mejor, estaba cerca de ganar, pero todo cambió. En un deporte de equipo nunca hubiera sucedido algo como lo de hoy, por eso el tenis es tan desafiante. Llevamos nuestro cuerpo al límite, conozco la sensación que tiene ahora Musetti porque la he sufrido varias veces”.