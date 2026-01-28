Gabriel Castellón sufrió un problema físico que no le impedirá perderse el debut ante el Audax Italiano, aunques de todas maneras en el cuerpo técnico de Universidad de Chile prefirieron ver esa dificultad como una oportunidad. Una suerte de examen, por así decirlo.

Tanto para Cristopher Toselli como para Ignacio Sáez, segundo y tercer arquero del Romántico Viajero, respectivamente. Ambos custodiaron el arco en el duelo frente a Universitario en Perú, por ejemplo. También lo hicieron en un juego amistoso frente a Santiago Wanderers.

“Estoy conforme. Gabriel tuvo una pequeña lesión. Uno nunca quiere que pase, pero nos sirvió para verlo a Toselli y a Sáez sobre todo. Es un arquero que ya jugó un Sudamericano Sub 20 y una temporada en la Primera B”, aseguró Paqui Meneghini en una visita a TNT Sports. Se refería a la campaña que tuvo el arquero juvenil en Deportes Recoleta. O su presencia en la recta final del ascendido Deportes Concepción, donde sólo tuvo dos apariciones.

Ignacio Sáez atajó en Recoleta durante 20 partidos: totalizó 1.800 minutos y dejó su arco invicto en cinco ocasiones. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Allí dejó claro que necesitará a los tres goleros durante la temporada 2026. “No es lo mismo que la U. Pero el otro día le tocó entrar en un partido muy fuerte. Estaba planificado que jugaran un tiempo y un tiempo. Vimos a Toselli y Sáez en tres contextos distintos”, detalló el DT, quien arribó a la U desde O’Higgins, cuadro que llevó al 3° lugar de la tabla en la Liga de Primera 2025.

Otra imagen de Ignacio Sáez durante su estadía en Deportes Recoleta durante 2024. (Jose Robles/Photosport).

Paqui explica las ventajas de tener lesionado a Castellón en la U de Chile

Los tres contextos diferentes que pudieron tener los reservas habituales de Gabriel Castellón en la U de Chile le dieron al staff técnico de Meneghini una idea de cómo podrían responder durante la temporada. “Un amistoso con Wanderers en el CDA, otro con público 60 mil personas en Perú”, describió Paqui.

“Y al otro día los dos jugaron el partido a puertas cerradas. Conforme con la evaluación. Queremos que se genere esa competencia, que los tres arqueros estén en condiciones de atajar. Vamos a tener muchos partidos, veremos semana a semana qué es lo mejor”, garantizó Meneghini.

Cristopher Toselli ha sido capitán de Universidad de Chile, donde suma 26 partidos. Llegó al club en enero de 2023. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Todo eso fue en un contexto de cierta duda respecto al nivel de los dos primeros goleros. De hecho, nombres como Tomás Ahumada o Gabriel Arias aparecieron en el horizonte del Bulla. Pero ninguno llegó al CDA, donde por ahora Paqui le da su pulgar arriba a Castellón, Toselli y Sáez.