Sorpresa total generó la reaparición de Marcelo Ríos. Tras su romántica publicación donde confirmó su nuevo romance, la histórica raqueta nacional volvió a las canchas. Pero ahora para practicar una nueva modalidad del tenis.

Según indicó la cuenta VTC Tenis, el ex número uno del mundo fue visto practicando pickleball. Lo que realizó junto a sus cercanos en el Club de Tenis Pato Cornejo, quien ahora es su suegro. Lo que no pasó desapercibido entre sus seguidores que de inmediato realizaron diversos comentarios en apoyo al deportista nacional.

En las imágenes se aprecia al zurdo practicando este nuevo deporte que ya recibió apoyo hasta por Nick Kyrgios. Incluso se han realizado exhibiciones con John McEnroe, Maria Sharapova, Andre Agassi y Steffi Graf.

“En estos momentos, el tenis es bastante aburrido. Con el auge del pickleball, sentimos que necesitamos algo nuevo”, recalcó el tenista australiano que ha disputado varios torneo de esta nueva modalidad.

¿En qué consiste el pickleball?

El pickleball es un deporte que nace a partir del tenis. Ahora está nueva modalidad se juega con la red más baja. Además se utiliza una pala sólida similar a la del pádel. El tema es que se ocupa una pelota más lenta y la cancha es más chica para disminuir la intensidad física del juego.

“A mis amigos les gusta jugar conmigo y es un factor de igualdad, así que así fue como empecé a jugar”, recalcó McEnroe al momento de iniciarse en este nuevo deporte.

