Este sábado 31 de enero, comienza el camino de Colo Colo en la temporada 2026 en Liga de Primera, cuando deban visitar a su actual “bestia negra” como Deportes Limache, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

A cuatro días del mismo, desde el cuadro “tomatino” estaban a la espera del dictamen de la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso respecto del aforo permitido en el recinto porteño. Al respecto, recibieron una buena y mala noticia.

Lo positivo es que la autoridad permitirá la presencia de ocho mil espectadores para el duelo; lo negativo es que se prohibió que hinchas de Colo Colo puedan acudir al Estadio Elías Figueroa. Desde el Gobierno entregan dos razones para tal medida.

¿Por qué los hinchas de Colo Colo no podrán estar ante Limache?

La primera razón que esgrimen desde la Delegación Presidencial de Valparaíso es que parte importante de su contingente policial está abocado totalmente al desalojo de la megatoma ubicada en la ciudad de San Antonio y que todavía no se erradicó al 100 por ciento.

El segundo motivo por el cual los hinchas de Colo Colo no podrán estar ante Limache es la realización del tradicional evento hípico del Derby 2026, que se llevará a cabo en el Valparaíso Sporting Club en Viña del Mar y que recibirá a más de 80 mil personas.

Pero además, cabe señalar que en diciembre del 2025, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de de la Ciudad Puerto condenó a presidio perpetuo calificado a tres hinchas de Santiago Wanderers que asesinaron a un fanático albo que celebraba el título de 2022. Una situación que generó rosca entre ambos clubes.

¿Cuándo juegan los albos?

Por la jornada inaugural de la Liga de Primera, Colo Colo visitará a Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, en duelo a jugarse este sábado 31 de enero desde las 12:00 horas.