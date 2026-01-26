Ignacio Sáez aún no tiene minutos oficiales, pero se puede decir que el arquero de 20 años debutó en Universidad de Chile. Es que el joven meta y canterano azul ingresó desde el entretiempo en la U contra Universitario de Deportes, en el amistoso jugado en Lima.

Sáez reemplazó al titular Cristopher Toselli, considerando que Gabriel Castellón se encuentra lesionado. El tercer arquero de la U jugó el segundo tiempo considerando que el DT Francisco Meneghini no podía arriesgar de más a Toselli.

El joven meta recibió dos goles en el 3-0 final favorable a la U peruana, aunque no hay mucho más que decir considerando que el desempeño de los azules en general fue bajísimo.

Más allá de la derrota, Sáez mostró algunas cositas, como el primer balón que toca en el que salió don personalidad a la frontera del área para rechazar un balón que pudo complicar la retaguardia de la U.

La alegría, orgullo y compromiso a futuro de Sáez

A través de redes sociales y junto a fotos del encuentro, Ignacio Sáez compartió su felicidad por lograr el objetivo que lo acompañó por años en las juveniles de la U: defender el arco del primer equipo.

“Sueño cumplido debutar con esta camiseta. El resultado no fue el esperado, pero sigo con la misma ilusión de seguir mejorando para seguir defendiendo a mi amado club“, manifestó el arquero.

Sobre la misma sentenció “vamos, que esto recién comienza“. La publicación tuvo entre sus reacciones a Cristóbal Campos, quien le dedicó aplausos.

Sáez seguramente estará en el banco de Universidad de Chile este viernes. La U abre la primera fecha de la Liga de Primera 2026 como local contra Audax Italiano, duelo programado para las 20:00 horas en el Estadio Monumental.