Universidad de Chile ultima detalles para enfrentar a Colo Colo en el Superclásico del fútbol chileno. Es para este encuentro que Gustavo Álvarez le dará una oportunidad a un juvenil.

El Romántico Viajero vive un momento extraño. Si bien venían consiguiendo buenos resultados, sobre todo en Copa Sudamericana, los incidentes ante Independiente afectaron el ambiente. Ahora deben dejar todo eso atrás en el duelo más importante de la Liga de Primera.

El sub 20 que estará en U. de Chile ante Colo Colo

Pensando netamente en lo deportivo, Universidad de Chile llega con algunas complicaciones a Macul. Los dirigidos por Gustavo Álvarez tendrán importantes bajas en el Estadio Monumental, entre las que destaca la de Gabriel Castellón.

El formado en Santiago Wanderers dejó el accidentado partido entre la U e Independiente poco antes que se cancelara. Pese a los días transcurridos, el arquero no se logró recuperar y será baja para el Superclásico ante Colo Colo.

Sin Gabriel Castellón, quien se pondrá los guantes de titular será Cristopher Toselli. El meta de 37 años si bien no ha tenido mucha continuidad en esta temporada, cuenta con la experiencia suficiente para enfrentar un duelo de esta envergadura. Ya jugó ante los Albos en el 2023, en un encuentro que terminó 1-1 en Santa Laura.

Con Toselli como el estelar, Gustavo Álvarez decidió que el arquero suplente de Universidad de Chile en el Monumental sea Ignacio Sáez. Sí, el meta que tuvo una buena actuación con Chile Sub 20 en el último Sudamericano y que probablemente, será el titular de Nicolás Córdova en la próxima Copa del Mundo de la categoría.

Ignacio Sáez mide 1.82 m. Imagen: Instagram

Sáez, de 19 años, todavía no ha debutado en el Romántico Viajero, pero ha jugado a préstamo en la Primera B con Recoleta y Deportes Concepción. De hecho, cedido en el León de Collao, pero en el último mercado fue traído de vuelta por la U. Ahora sumará una importante experiencia en su joven carrera, al vivir el Superclásico desde dentro. En una de esas, puede ser requerido.