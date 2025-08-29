Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar el Superclásico de la Liga de Primera 2025, cuando este domingo deba visitar a Colo Colo en el estadio Monumental.

Los azules lamentan dos bajas para el equipo del técnico Gustavo Álvarez, quienes definitivamente no podrán contar con Gabriel Castellón ni con Israel Poblete.

Ante estas importantes ausencias, el enentreandor argentino hizo movimientos para el once estelar ante los albos en Macul, con los ingresos de Cristopher Toselli y Felipe Salomoni.

En ese sentido, el equipo que entrará jugando ante Colo Colo, será el mismo que iba a jugar el segundo tiempo ante Independiente, justo cuando se canceló el encuentro.

¿Cuál es la formación de la U en el Superclásico?

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes confirman la alineación titular de Universidad de Chile para enfrentar a Colo Colo, en el duelo programado para el domingo en el estadio Monumental.

En ese sentido, lo que más destaca en la oncena es el ingreso de Toselli por el lesionado Castellón, quien no se alcanzó a recuperar de un desgarro sufrido en Argentina.

Mientras que en la zona de volantes Felipe Salomoni le gana el puesto a Matías Sepúlveda, quien si bien entrenó normal en la semana, arrastraba algunos inconvenientes físicos.

En ese sentido, la formación de la U será con Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi.

