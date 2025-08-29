Universidad de Chile vive horas llenas de tensión en la previa del Superclásico ante Colo Colo, donde el domingo debe visitar el estadio Monumental por una nueva fecha de la Liga de Primera 2025.

Si bien en la conferencia de prensa el técnico Gustavo Álvarez confirmó que sólo tenía una baja para el duelo ante los albos, que es el volante Israel Poblete, en horas de la tarde se ha sabido de otro jugador.

Pese a que el técnico aseguró que lo esperaría hasta el entrenamiento del sábado, el último antes de chocar contra el archirrival, ya está confirmado en la interna del plantel que Gabriel Castellón será una nueva ausencia en los azules.

El portero titular no se alcanzó a recuperar de un desgarro, provocado en el duelo ante Independiente en Argentina, por lo que su reemplazo será Cristopher Toselli, con una sorpresa para la banca de suplentes.

Cristopher Toselli será titular en el Superclásico, mientras que Ignacio Sáez será el suplente en la U. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Quién reemplazara a Castellón en el Superclásico?

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes confirman la ausencia definitiva de Gabriel Castellón en la portería de Universidad de Chile para el Superclásico ante Colo Colo, que se jugará en el estadio Monumental.

“El portero no alcanza a llegar en optimas condiciones para el Superclásico ante Colo Colo, por lo que se suma a las bajas”, siendo una importante ausencia para los azules.

Con esto, se confirma la presencia en la portería de Cristopher Toselli, quien ha sido suplente en toda la temporada, además que habrá una gran sorpresa en la citación.

“La sorpresa, dentro de esta lamentable noticia, es que el portero suplente será Ignacio Sáez, quien estará en el banco de suplentes ante cualquier adversidad”, destacan en el citado medio.

