El Superclásico 198 que se jugará en el estadio Monumental apunta a tener a Cristopher Toselli como golero titular, pues reemplazó a Gabriel Castellón en el partido cancelado frente a Independiente por la Copa Sudamericana. En el descanso, una lesión muscular sacó al Flaco.

Castellón presentó un desgarro que tiene en vilo su presencia frente a Colo Colo en Pedrero. Aunque según la información que entregó el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Álvarez esperará por él hasta última hora.

Una situación que tiene a varios hinchas con algo de nervios. Pero no a un fanático azul que además es una leyenda viviente en la custodia de la portería: Johnny Herrera, quien estaba en el panel de Todos Somos Técnicos y se animó a decir algo que nadie ha puesto sobre la mesa.

Johnny Herrera y un lindo reencuentro con Charles Aránguiz en el último Superclásico, que ganó la U por 2-1 al Cacique. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Por A o por B, Castellón no ha tenido un año muy regular. De hecho, ha sido muy irregular. De pronto creo que incluso en partidos no estuvo a la altura de lo que exige el arco de la U para pelear el campeonato”, afirmó Herrera en el programa estrella del citado canal.

Gabriel Castellón padece una lesión muscular que lo tiene en duda para visitar a Colo Colo. (Pepe Alvujar/Photosport).

Johnny Herrera ni se inmuta por Toselli en lugar de Castellón para el Superclásico 198

Para Johnny Herrera, no hay mayor cuidado que tener si es que Cristopher Toselli juega de titular el Superclásico 198 por la indisposición física de Gabriel Castellón. Tiene una visión que pocos hinchas azules han manifestado luego de ver los partidos de Hulk.

“En contrapartida, Toselli siempre respondió. Más allá que el titular sea Castellón, que juegue Toselli no debiera ser mucha diferencia. Lo he visto jugar y sé de sus años de circo”, manifestó Herrera para darle un respaldo al meta surgido en las inferiores de Universidad Católica, quien ya lleva su tercer año en el Romántico Viajero.

Cristopher Toselli jugó algunos minutos en el partido cancelado de la U ante Independiente. (Javier Vergara/Photosport).

Al menos por la Liga de Primera, el balance de la U con Tose en la portería es negativo: perdió los dos partidos que jugó. Ante Cobresal en el El Cobre y frente a Deportes Limache en el césped sintético del estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota. Y en la Copa Chile, el meta disputó seis partidos, incluida la derrota en el juego de ida ante Curicó Unido, que dejó en el camino al Bulla. El tiempo dirá cómo resulta esa aventura en Pedrero…

Toselli lamenta un cobro a favor de Curicó Unido. (Eduardo Fortes/Photosport).