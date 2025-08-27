Universidad de Chile se prepara de cara al Superclásico ante Colo Colo. Una voz que habló en la previa a este importante encuentro, fue la del histórico Carlos Humberto Caszely.

El Romántico Viajero ha pasado por días complejos, luego de la cancelación de su encuentro frente a Independiente por incidentes en la Copa Sudamericana. Ahora tendrán que encarar el choque más importante del fútbol chileno, donde necesitan la victoria.

El escenario que teme Carlos Caszely

Si bien Carlos Caszely es un histórico de Colo Colo, no tiene problemas en hablar de otros equipos y más en esta semana tan especial de Superclásico. Pese a que Universidad de Chile llega en mejor momento, el “Rey del metro cuadrado” avisó que eso no dice mucho.

“Hace algunos años atrás, Colo Colo andaba muy muy bien, la U apunto de descender y la U le ganó 3-0 a Colo Colo, es una frase cliché, pero los clásicos son para ganarlos y son diferentes. Ojalá este fin de semana Colo Colo logre ganar en el Monumental”, indicó Caszely ante la prensa.

ver también “El escenario más realista”: Guarello anticipa el resultado para U. de Chile e Independiente

Claro que si bien los Azules han tenido mejor rendimiento, el ex delantero de La Roja afirmó que lo sucedido ante Independiente puede golpear al Bulla, algo similar a lo que vivieron los Albos. “Así como Colo Colo bajó enormemente después del problema con Fortaleza, a lo mejor a la U le puede pasar lo mismo con la desgracia que les pasó“, advirtió.

U. de Chile quiere celebrar ante Colo Colo en Macul. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Más allá de esta predicción, Carlos Caszely dejó de lado la rivalidad y le mandó un emotivo mensaje a los hinchas de Universidad de Chile, en especial a los que sufrieron las agresiones en Avellaneda tras el encuentro con Independiente.

“Les mando un gran abrazo a toda la hinchada azul, a la barra, a los hinchas de verdad de la U, que yo creo que todos estamos con un sentimiento encontrado por lo que les pasó, porque primero somos personas y después jugadores de fútbol”, cerró Carlos Humberto Caszely.