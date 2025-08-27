Luego de que el partido entre Universidad de Chile e Independiente fuera cancelado, será la Conmebol quien defina al clasificado. Juan Cristóbal Guarello se la jugó por el resultado.

El Romántico Viajero y el Rojo igualaban 1-1en Avellaneda cuando serios incidentes no permitieron la continuidad del partido al inicio del segundo tiempo. El marcador global favorecía por 2-1 a los dirigidos por Gustavo Álvarez, pero ahora todo se definirá en el escritorio.

Guarello adelanta el fallo para U. de Chile

Mucho se ha especulado sobre cuál será la decisión de la Conmebol. Si avanzará U. de Chile o Independiente, si serán eliminados ambos, etc. Entre los clubes se culpan de lo sucedido, por lo que todo está en manos del organismo con sede en Paraguay.

Alianza Lima es el equipo que espera en cuartos de final. En caso de que el Romántico Viajero y el Rojo fueran eliminados, los peruanos se meterían de manera directa a la semifinal de la Sudamericana. Sin embargo, Juan Cristóbal Guarello no cree que suceda eso.

“Creo que el escenario más realista es: va a pasar la U. No van a dejar un cuartos de final pelado. Por todos los antecedentes, lo lógico es que se mantenga el resultado o gana la U 3-0″, indicó el periodista en Radio Agricultura.

“Yo creo que van a mantener el 1-1, clasifica la U. Luego, los cuartos de final la U juega sin público y el resto de la copa juega sin público. Imagínate que la U llega a la final en Bolivia… no pueden viajar hinchas“, complementó Juan Cristóbal Guarello.

En caso de cumplirse la predicción del periodista, Universidad de Chile enfrentaría a Alianza Lima en cuartos de final. La ida sería el 18 de septiembre en Perú, mientras la vuelta se disputaría en Chile el 25 del mismo mes. Incluso, Guarello se imagina al Bulla llegando a la final, lo que generaría otro problema por la presencia de público azul.

“Si es que llega la U a la final, se va a armar un mambo ahí… quién puede viajar, quién no puede viajar“, cerró Juan Cristóbal Guarello. Universidad de Chile espera el fallo de la Conmebol, el cual debería ser publicado durante los primeros días de septiembre.

