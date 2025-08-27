Los tres precedentes que favorecen a Universidad de Chile en el fallo de Conmebol

Comienza la cuenta regresiva para la definición de Conmebol en el fallo entre Independiente y Universidad de Chile. Duelo que el pasado 20 de agosto fue cancelado por los graves hechos de violencia en el Estadio Libertadores de América.

El encuentro válido por la Copa Sudamericana marcó uno de los episodios más lamentables de los últimos años. A tal punto que hasta la FIFA llamó a Alejandro Domínguez para tener castigos ejemplificadores.

Así las cosas, Independiente ya realizó una defensa de 40 páginas que culpa a la U. Incluso está predispuesto a asumir multas económicas y hasta la opción de volver a jugar el partido.

Los tres precedentes a favor de la U

Pero desde Argentina, recalcan que Universidad de Chile es el equipo que tiene todas las de salir como vencedor. Al menos así lo detalló el periodista Nicolás Distasio. En el programa Closs Sports, indicó los tres precedentes que juegan a favor de los azules.

“Me dan tres puntos. El primero apunta a la responsabilidad de Independiente como club organizador, falló en la prevención”, lanzó en el programa de este miércoles 27 de agosto.

Luego Distasio indicó un precedente clave al momento de calificar que el partido no se vuelve a jugar. “El partido se suspende por los incidentes de los hinchas de la U de Chile, pero se cancela por el ingreso de los hinchas de Independientes”, agregó.

Para finalizar, el último punto tiene referencia a lo que ocurrió en la llave tanto en ida como revancha. Pero que no salvará a la U de sanciones.

“En tercero, la U de Chile iba ganando en lo deportivo. Olfateo que hay intención que pase Universidad de Chile. Pero más allá de las faltas, no creo que salgan limpios”, alertó.