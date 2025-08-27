Universidad de Chile se prepara para disputar el Superclásico de la segunda rueda de la Liga de Primera 2025, donde tienen que visitar a Colo Colo en el estadio Monumental.

Uno de los que quiere tener una revancha en estos partidos es Nicolás Ramírez, quien se lesionó en la primera jugada del choque ante los albos del primer semestre, donde tuvo que ser cambiado por Franco Calderón.

Una situación que sólo lo tuvo segundos dentro de la cancha en el Estadio Nacional, por lo que ahora quiere tener esa revancha en un importantísimo partido para las aspiraciones azules.

Esto, porque la U está obligada a ganar si no quiere seguir perdiendo más puntos con Coquimbo Unido, por lo que el defensor sabe que será un duelo de dientes apretados.

Nicolás Ramírez tuvo un ingrato Superclásico con la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también La grave lesión de Nicolás Ramírez que preocupó a U de Chile en el Superclásico

¿Qué lesión tuvo Nicolás Ramírez en el Superclásico?

Fue en ESPN Chile donde Nicolás Ramírez habló del extraño Superclásico que vivió en la primera parte del torneo, cuando se fue lesionado a los segundos de iniciar el partido, donde tuvo una luxación de hombro, por lo que ahora busca su revancha con Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

“Tuvo esa sensación extraña, que a la larga fue beneficiosa. No reconozco un movimiento traumático, creo que la recuperación hizo que todo fuera mas rápido. Por suerte no tengo recuerdo de alguna fuerza que no pueda hacer, desde que me tocó volver me he sentido muy normal”, detalló el defensor.

En ese sentido, asegura que como formado en el club, cada vez que se juega un Superclásico se vive de manera especial, por lo que buscará su mejor rendimiento ante Colo Colo, pese a todo lo que ha pasado en los últimos días.

“Cuesta dar vuelta la pagina pero es una semana importante por lo que significa el partido para nosotros y el hincha, son tres puntos, pero el objetivo es sumar de tres siempre y que a fin de año alcance para ser campeones. es partido aparte, todo queda en segundo plano, hay otra energía, yo como jugador del club, con inferiores, me da un condimento personal diferente”, explicó.

Publicidad

Publicidad