Universidad de Chile cumplió esta jornada con lo solicitado por la Conmebol, al enviar el documento con información, descargos y pruebas que provocaron la cancelación del duelo ante Independiente por la Copa Sudamericana 2025.

Tal como lo hizo Independiente, pero sin una conferencia de prensa para leer un comunicado, los dirigentes de Azul Azul enviaron la carpeta solicitada y se preparan para una defensa en Paraguay.

Así se confirmó en ESPN Chile, donde aseguran que la U ya mandó todas las pruebas, donde la clave es que el partido se canceló luego de la irrupción de la barra de Independiente en los lugares que correspondían a los hinchas azules.

Esto fue la clave para que no se siguiera jugando y que se desencadenaran los hechos de mayor violencia que dieron la vuelta al mundo, con nula seguridad de Independiente.

La U deja en claro que Independiente no tenía medidas de seguridad. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Qué dicen los descargos de la U ante Conmebol?

Fue en ESPN donde entregaron detalles del informe que Universidad de Chile mandó a Conmebol, donde destacan qué pasó esa noche en Avellaneda en el duelo ante Independiente.

“La U hizo los descargos, envió el documento a las 11 de la mañana, no habrá vocería porque entienden que el proceso debe ser en calma y que cualquier tipo de declaración puede ser perjudicial o entorpecer los argumentos en Conmebol”, explicaron.

En esa línea, dejan en claro que la U “evalúa viaje a Asunción, pero por ahora mantendrán un perfil bajo y no salir a declarar para que sea un proceso correcto y no meter presión a la Conmebol”.

Uno de los puntos clave que apuesta la U tiene que ver con que “se entiende que los primeros incidentes son de parte de la barra de la U, esos primeros generan la suspensión del partido y una vez que los hinchas de Independiente ingresan a la tribuna se define que se cancela el partido”.

“Esa distinción es la que se ve acoger y que la cancelación fue por el ingreso de hinchas de Independiente a la barra de la U y por eso no se puede seguir jugando. La cancelación complica todo el evento. Cualquier tipo de cancelación va ligado a la seguridad y elementos disuasivos del club organizador que no cumplió con elementos de seguridad”, finalizan.