Universidad de Chile sabe que esta jornada se acaba el tiempo para presentar antecedentes sobre su defensa ante Conmebol, por el polémico encuentro que fue suspendido ante Independiente por la Copa Sudamericana 2025.

El duelo que se dio por cancelado por gravísimos incidentes en las tribunas se sigue jugando ahora en las oficinas en Paraguay, donde aseguran que ya hay lineamientos de una fuerte sanción que puede recibir la U.

Pese a esto, ya hay avances de que el cuadro de Gustavo Álvarez podrá seguir jugando en el torneo internacional, donde avanzará a los cuartos de final y jugará contra Alianza Lima.

Aunque esto le signifique un gran castigo, donde se trabaja en bajar las fechas que le pueda dar la unidad disciplinaria, donde la U ya está manos a la obra con sus dirigentes.

Los azules se preparan para un castigo, con una potente defensa en Conmebol. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Qué castigo tendrá U de Chile por el partido contra Independiente?

Así lo reveló el medio Emisora Bullanguera, quienes aseguran que en Paraguay ya hay avances de un castigo, antes de recibir las defensas: “La primera información, de manera preliminar, es la siguiente: el partido va a terminar 1-1. Eso indica que la U avanza a los cuartos de final”.

“El castigo serán 8 partidos de visita sin público azul, a excepción de uno: la final de la copa si es que se avanza. La U trabaja para que sea la mitad”, detallan.

Dentro de los castigos, también hay un punto que puede ser crítico en lo económico y en lo deportivo: “Una multa importante que tiene que pagar la U y esa ya se trabaja para que pueda ser rebajada, que es grande, pero va en relación a un video que no he visto. Lo explicó Marcelo Díaz que tiene que ver con un hincha con una banana con actos de racismo”.

En cuanto a los resultados finales de parte de Conmebol por una decisión del duelo contra Independiente, aseguran que “la respuesta será entre lunes y martes”.

