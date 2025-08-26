Universidad de Chile sigue paso a paso la situación en Conmebol, luego de la cancelación del partido de revancha ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los graves incidentes en las tribunas frenaron el encuentro que, hasta ese momento, iba empatado 1-1 en Avellaneda, pero que ahora se decidirá en las oficinas en Paraguay.

Una situación que tiene tranquilos a la dirigencia de la U, donde ya hay voces que adelantan que, pese a un durísimo castigo que van a recibir, los azules se mantendrán compitiendo en el torneo internacional y miran pasajes para Alianza Lima.

“En la U hay cierta confianza. Llamaron ya y preguntaron ´tienen promoción para el 18 de septiembre de pasajes’. Ven pasajes de Santiago a Lima. La U se iría el 17 y volvería el 19, están preguntando”, comentaron en Cooperativa.

La U sabe que será castigada pero que deportivamente seguirá en la Copa Sudamericana. Foto: Fotobaires/Photosport

¿Con quién jugaría la U en la Copa Sudamericana?

Los cuartos de final tienen a Alianza Lima de Perú esperando su rival para esa llave decisiva, por lo que en Universidad de Chile tienen plena confianza de que serán ellos los que jugarán los partidos de la Copa Sudamericana.

“La próxima semana se debería definir, acá tengo la fecha, 3 o 4 de septiembre de ahí no sale la decisión final de la Conmebol, por U de Chule vs Independiente. Mañana se entregan las últimas pruebas, el desfile de hinchas de Independiente rodeado de policías están, cuando se abre el portón, la bodega también son pruebas”, detalló el periodista Francisco Caneo.

Por lo mismo, deja en claro que en la interna de la U tienen plena confianza en la decisión que se tomará en Conmebol, donde tendrán que aceptar un duro castigo con sus hinchas, pero deportivamente seguirán compitiendo.

“Los pasillos de Conmebol hablan de una sanción durísima para la U, pero que el 18 de septiembre la U estará jugando con Alianza Lima en Perú, con esa sensación se quedan en la U con la comitiva que fue a Buenos Aires y por cercanos”, explicó.

