Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles de la grave situación vivida la semana pasada en Buenos Aires, en el cancelado encuentro entre Independiente contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025.

Si bien los puntos están puestos en el inexistente plan de seguridad que desencadenó los lamentables hechos en Avellaneda, hay otras situaciones que no han salido a la luz y causaron preocupación.

Esto tiene que ver con la delegación de la U, que vivió dos momentos incómodos en el hotel de concentración, que en ese momento pasaron desapercibidos, pero que con el correr de los días toman protagonismo.

Uno tuvo que ver con los fuegos artificiales afuera del hotel de concentración en la noche previa al partido, además de una alarmante bomba de humo justo cuando el plantel azul iba a partir al estadio.

¿Qué pasó en U de Chile vs Independiente?

Dos situaciones que quedaron en video en registro del programa “Siempre pasa algo” en YouTube, donde se pueden ver ambas situaciones que vivió el plantel de Universidad de Chile.

La que menos se ha hablado fue una bomba de humo justo cuando la delegación se subía al bus rumbo a Avellaneda, donde no se vio mayor movimiento de la policía que escoltaba al bus en Argentina.

Los periodistas presentes advirtieron el olor a pólvora que dejó en el ambiente, en algo de minutos, donde los guardas del hotel Intercontinental fueron los que se acercaron al artefacto.

Situaciones que fueron pasadas por alto, en ese momento, pero que tras los graves incidentes ahora tomar relevancia en una lista de eventos donde la seguridad no estuvo a la altura.

