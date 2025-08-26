Independiente pende de un hilo en Copa Sudamericana, a la espera del fallo de Conmebol donde todo apunta a que le darán la llave a U de Chile para avanzar tras la barbarie en Avellaneda.

Fue así que la prensa argentina prendió la polémica y el popular periodista de ESPN, Damián Iribarren, participó en “Infierno Rojo”, pegándole con todo a los azules y avisando la anticipada fecha del fallo.

“Independiente es el máximo responsable, pero los de la U de Chile no son monaguillos. (El Rojo) Está haciendo una gran recopilación de documentos y material audiovisual para demostrar todo lo que sucedió”, partió diciendo.

¿Cuándo se sabrá el fallo Conmebol para U de Chile?

Damián Iribarren, periodista de ESPN Argentina, confirmó la fecha exacta en que se sabrá el veredicto final de Conmebol con inminente fallo a favor de U de Chile en Copa Sudamericana.

U de Chile y la tragedia en Argentina /Photosport

“Es posible que fin de semana se filtra algo y ya esté la decisión tomada. Oficialmente lo hará lunes o martes de la semana que viene, habrá que hacer F5 en las redes de Conmebol”, dijo el comunicador.

En ese sentido, el hombre con altas fuentes en Independiente y Conmebol hizo su descargo diciendo que “Ojalá que no haya una injusticia, es lo único que pido.

Si fuera Conmebol y debo ser objetivo, le doy el partido ganado a Independiente y le saco la localía por siete o diez partidos, que no juegues en tu estadio”.

“La prevención no la tuvo Independiente, el documento que le dice Conmebol es recomendar con una tribuna vacía. En lo deportivo no lo suspende Independiente, es suspendido por los incidentes generados por la U. de Chile. Conmebol le debe dar el resultado deportivo a Independiente. Otra sanción es un escándalo.”, aseguró.

