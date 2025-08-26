Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

“Los de U de Chile no son monaguillos”: prensa argentina exige castigo y revela fecha exacta del fallo en Conmebol

Prestigioso periodista de ESPN Argentina pidió que le den la serie a Independiente y avisó cuándo se sabrá el veredicto.

Por Nelson Martinez

La tragedia del Independiente vs U de Chile.
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTLa tragedia del Independiente vs U de Chile.

Independiente pende de un hilo en Copa Sudamericana, a la espera del fallo de Conmebol donde todo apunta a que le darán la llave a U de Chile para avanzar tras la barbarie en Avellaneda.

Fue así que la prensa argentina prendió la polémica y el popular periodista de ESPN, Damián Iribarren, participó en “Infierno Rojo”, pegándole con todo a los azules y avisando la anticipada fecha del fallo.

“Independiente es el máximo responsable, pero los de la U de Chile no son monaguillos. (El Rojo) Está haciendo una gran recopilación de documentos y material audiovisual para demostrar todo lo que sucedió”, partió diciendo.

¿Cuándo se sabrá el fallo Conmebol para U de Chile?

Damián Iribarren, periodista de ESPN Argentina, confirmó la fecha exacta en que se sabrá el veredicto final de Conmebol con inminente fallo a favor de U de Chile en Copa Sudamericana.

U de Chile y la tragedia en Argentina /Photosport

U de Chile y la tragedia en Argentina /Photosport

“Es posible que fin de semana se filtra algo y ya esté la decisión tomada. Oficialmente lo hará lunes o martes de la semana que viene, habrá que hacer F5 en las redes de Conmebol”, dijo el comunicador.

Publicidad

En ese sentido, el hombre con altas fuentes en Independiente y Conmebol hizo su descargo diciendo que “Ojalá que no haya una injusticia, es lo único que pido.
Si fuera Conmebol y debo ser objetivo, le doy el partido ganado a Independiente y le saco la localía por siete o diez partidos, que no juegues en tu estadio”.

Getty Images

Getty Images

“La prevención no la tuvo Independiente, el documento que le dice Conmebol es recomendar con una tribuna vacía. En lo deportivo no lo suspende Independiente, es suspendido por los incidentes generados por la U. de Chile. Conmebol le debe dar el resultado deportivo a Independiente. Otra sanción es un escándalo.”, aseguró.

Publicidad
Lee también
La U toma esta decisión por la llave con Alianza Lima
U de Chile

La U toma esta decisión por la llave con Alianza Lima

El noble gesto del plantel de la U con hinchas que sufrieron barbarie en Argentina
U de Chile

El noble gesto del plantel de la U con hinchas que sufrieron barbarie en Argentina

Nadie lo dijo: el incidente antes de la U vs Independiente
U de Chile

Nadie lo dijo: el incidente antes de la U vs Independiente

El verdadero origen de la mala onda entre Javier Correa y Carepato
Colo Colo

El verdadero origen de la mala onda entre Javier Correa y Carepato

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo