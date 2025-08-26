El cancelado partido entre Independiente ante Universidad de Chile, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 sigue dando que hablar.

A la espera de lo que decida la Conmebol en Paraguay, en Argentina se sigue avanzando con el lado judicial de los graves hechos de violencia sucedidos en Avellaneda.

Pero fue el Fiscal de la causa, Mariano Zitto, quien tuvo una particular entrevista en TyC Sports, donde fue desmintiendo situaciones que han salido en la defensa de Independiente.

En ese sentido, apuntó que no hay denuncia ni ninguna persona que declare o explique lo de un presunta violencia sexual, además que los detenidos de Independiente no tienen nombre.

El cancelado duelo de Independiente y U de Chile se sigue jugando en la justicia. Foto: Fotobaires/Photosport

El Fiscal barre con las teorías de prensa de Independiente

Fue Mariano Zitto quien explicó los avances de la investigación que lleva adelante por los graves hechos en el partido de Independiente vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, como la acusación de medios de prensa por abuso sexual en la tribuna visitante.

Publicidad

Publicidad

“Formé una causa por separado por trascendido de redes sociales y medios, donde no tengo ninguna persona que venga a declarar que le pasó eso. Incluso pedí a Independiente que individualice a esa persona, le dije al presidente Grindetti, dijo que no era de su conocimiento”, explicó.

Lo otro tiene que ver con una de las grandes jugadas de Independiente, donde confirmó que tiene los nombres de las 25 personas que hicieron los delitos, donde el Fiscal también asegura no tener información.

“En relación al club me parece que fue apresurado en cuanto a comunicar esa situación. En definitiva del club no recibimos los datos de hinchas expulsaos o qué vinculación tendían. Las autoridades policiales trabajaron en esas individualizaciones”, detalló.

Publicidad

Publicidad

“Mi enojo en cierto punto, porque antes que la información llegue a la Fiscalía Independiente sacó un comunicado. en función de esos 25 individuos, uno tiene que hacer el análisis probatorio y las pruebas, para llegar a una lista final”, explicó.

Revisa el video: