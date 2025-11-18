Duro golpe para Azul Azul esta jornada. Por lo menos para su presidente, Michael Clark, luego de una grave sanción que vino desde la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que parecía obligarlo a dejar el sillón principal de Universidad de Chile.

Se trata de una investigación que viene desde el corazón del caso Sartor, donde han sido apuntado directores que pasaron por Azul Azul, quienes quedaron expuestos por movimientos económicos realizados.

Pese a que en un principio se pensó que esto provocaría la inmediata salida de Michael Clark desde la presidencia de Azul Azul, la concesionaria a cargo de Universidad de Chile, conforme avanzó el día, esto se fue matizando. Y el encargado de negarlo rotundamente terminó siendo el propio timonel.

Palabras de Michael Clark

Michael Clark se decidió a hablar. Lo hizo con Cooperativa Deportes, donde aseguró que su salida del directorio no es algo que vaya a ocurrir ahora y que, incluso, quedan instancias por completar en el desarrollo judicial.

“Este fallo no me lo esperaba, me parece muy injusto. En el proceso yo presenté varios descargos por los dos cargos presentados y al leer el fallo, creo que ninguno de ellos se tomó en cuenta“, comenzó diciendo Michael Clark.

“Este es un proceso que recién se inicia y que se puede apelar ante la misma CMF y, luego, ante el sistema judicial, cosa que vamos a hacer. Porque, no estoy de acuerdo con lo que se sancionó hoy”, agregó.

“Mientras este fallo no esté afirmado por el poder judicial, no entra en vigencia. Por lo tanto, yo voy a seguir siendo presidente de la U“, cerró el mandamás de Azul Azul.

¿Cuál es la multa histórica que sentenció la CMF contra Michael Clark?

El dirigente es investigado desde abril y se le indica que debe pagar una multa de UF 65.000. Además, el castigo implica que será inhabilitado por 5 años para ejercer cargos directivos en instituciones ligadas al sector económico.

