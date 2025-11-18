¿Cambia el mercado de la U? La millonaria sanción que cae sobre Michael Clark

Un duro mazazo recibió Universidad de Chile de parte de la CMF. Este martes se informó de una importante sanción y que apunta hacia Michael Clark. El mandamás de Azul Azul fue multado con 65 mil UF y además deberá dejar su cargo en la concesionaria.

¿El motivo? Desde la entidad se informó que “por actuar privilegiando el interés de empresas relacionadas a ellos por sobre el de los fondos administrados, y proporcionar información falsa al mercado y a la CMF”.

Aunque Michael Clark negó los hechos y recalcó que apelará a la sanción. Por lo que no se moverá del Romántico Viajero. “El fallo me parece algo injusto. Habiendo dicho eso, es un proceso que recién se inicia, se puede apelar ante la misma CMF y luego esto se puede apelar ante el Poder Judicial”, recalcó a Radio Cooperativa.

¿Cuánto es la multa para Michael Clark?

Según indicó la CMF, la sanción en total es de 367.500 UF. En el caso de Michael Clark el monto es equivalente a 65 mil unidades de fomento. En este caso el tercero más alto tras Pedro Larraín (80 mil UF) y Alfredo Harz (75 mil UF).

Ahora el monto a saldar por el dirigente azul, en la actualidad son US$ 2.745.461. Lo que llamó la atención entre los hinchas del Bulla y de inmediato se hizo su comparación a cuánto podría equivaler en el mercado de fichajes.

De entrada, con dicho monto se podría comprar la carta de Lucas Di Yorio por dos millones de dólares y así mantener al delantero en la U. También permitiría retener a Rodrigo Contreras que está cercana a los 1,5 millones de la moneda estadounidense.

El detalle del castigo de la CMF sobre Michael Clark

Incluso algunos fueron más allá y apostaron que hasta ese dinero permitiría la llegada de jugadores como Felipe Mora o Eduardo Vargas. Cabe consignar que Michael Clark pagó 5,7 millones de dólares para ser el mandamás de la U.