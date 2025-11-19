El caso que tiene entre las cuerdas al presidente de Azul Azul Michael Clark, sigue escalando, tanto así que ahora fue un representante del directorio que tiene que ver con la Casa de Estudios de la Universidad de Chile quien sacó la voz.

Fue el programa Pauta de Juego quien entrevistó a Andrés Weintraub, quien desde España dio sus primeras impresiones: “He seguido y me cuesta hacerme una figura entera porque hay demasiadas evidencias que salen y son muy graves”.

En ese sentido, confirmó que como Universidad de Chile no se ha conversado el tema, pero en cualquier decisión la indicada para decirlo es la rectora Rosa Devés Alessandri.

“Llegando a Chile tendremos reuniones con la rectora y su equipo para conversar lo que pasa y cualquier decisión lo toma la rectora”, explicó.

Weintraub asegura que hay un tema valórico que la Universidad de Chile no puede permitir

Fue el mismo Weintraub quien explicó que hay un terremoto que se le puede venir a Azul Azul, desde la Casa de Estudios, por el lado valórico que este tema alcanza.

“Es algo comprometido y es algo que hay que pensarlo, quiero llegar a Santiago a conversar con la rectora. Hay un daño, lo que pasa es que fue como un chapuzón, no he absorbido todas las noticias que tengo que sentarme leer con cuidado, formar una opinión de cuán grave, pero el daño valórico es grande”, destacó.

En ese sentido, apuntó a las dudas que generó el acuerdo con Azul Azul desde la llegada de los nuevos administradores: “Nosotros partimos con desconfianza al ser un fondo de inversión, pero el tema legal partió hace un año con la CMF que nos pilló por sorpresa. Hice una declaración que Clark debía dar una explicación, que no la hadado. Ahora la gravedad es mayor”, expuso.

Los montos que paga la U por el nombre y el escudo

Siempre es tema la relación del club de fútbol con la Universidad de Chile, donde se habla de un importante pago por el uso de los emblemas y el nombre, algo que aclara no es tan relevante.

“El aporte hablan, de que fuera muy significativo y es insignificante. El presupuesto de la Universidad de Chile son mil millones al año, el fútbol da entre 200 y 400 millones de pesos al año. El tema económico no tiene significado dado los valores de la universidad, donde jamás se toman decisiones por lo económico y es insignificante”, finalizó..