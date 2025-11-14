Una noticiosa jornada ha habido este viernes 14 de noviembre en Chile. Estos luego de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se pronunciara para sancionar a siete clubes del fútbol chileno, esto por infringir sus deberes de información continua.

A través de su sitio web y redes sociales, la entidad estatal informó que su Consejo sancionó a siete Organizaciones Deportivas Profesionales (ODP) por incumplir con la remisión a la CMF información financiera periódica dentro del plazo previsto en la normativa.

Los castigos van desde la ‘Censura’, hasta el pago de multas de 90 a 190 UF e involucra a siete clubes nacionales, uno de ellos de la sociedad que administra a un club de Primera División. Conoce los detalles a continuación.

Los 7 clubes castigados por la CMF

La CMF informa que la ‘Norma de Carácter General N° 201’ dispone que las ODP (instituciones) deben enviar a la CMF su información financiera anual dentro del cuatrimestre siguiente al cierre del ejercicio anual, en tanto, su información financiera trimestral debe presentarse dentro del plazo de 30 días desde el cierre del respectivo trimestre calendario, al no cumplirse estos plazos, la entidad informó los siguientes castigos mediante la Resolución Exenta N° 11.492:

N° SOCIEDAD SANCIÓN Montos en $ chilenos 1 CLUB DEPORTIVO BARNECHEA S.A.D.P. Multa UF 190 7.5 millones aprox. 2 CLUB DEPORTES PROVINCIAL OVALLE S.A.D.P. Censura — 3 DEPORTES MELIPILLA S.A.D.P. Multa UF 190 7.5 millones aprox. 4 LILAS S.A.D.P. Multa UF 90 3.5 millones aprox. 5 LIMACHINOS S.A.D.P. Multa UF 90 3.5 millones aprox. 6 DEPORTES MAGALLANES S.A.D.P. Multa UF 190 7.5 millones aprox. 7 CLUB DEPORTIVO SAN MARCOS DE ARICA S.A.D.P. Multa UF 130 5.1 millones aprox.

Finalmente, el ente regulador a través de su sitio web nuevamente reiteró la importancia del envío de la información continua a la que están sujetas estas entidades, lo que permite a la CMF y al público en general contar con información actualizada sobre su situación financiera.

