CMF pasa la cuenta: Castiga duramente a 7 clubes nacionales por no informar sus finanzas

Las sanciones van desde los 3.5 millones de pesos hasta la 'Censura' por parte de la CMF.

Por Franco Abatte

Magallanes es uno de los conjuntos sancionados por la CMF.
Magallanes es uno de los conjuntos sancionados por la CMF.

Una noticiosa jornada ha habido este viernes 14 de noviembre en Chile. Estos luego de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se pronunciara para sancionar a siete clubes del fútbol chileno, esto por infringir sus deberes de información continua.

A través de su sitio web y redes sociales, la entidad estatal informó que su Consejo sancionó a siete Organizaciones Deportivas Profesionales (ODP) por incumplir con la remisión a la CMF información financiera periódica dentro del plazo previsto en la normativa.

Los castigos van desde la ‘Censura’, hasta el pago de multas de 90 a 190 UF e involucra a siete clubes nacionales, uno de ellos de la sociedad que administra a un club de Primera División. Conoce los detalles a continuación.

Los 7 clubes castigados por la CMF

La CMF informa que la ‘Norma de Carácter General N° 201’ dispone que las ODP (instituciones) deben enviar a la CMF su información financiera anual dentro del cuatrimestre siguiente al cierre del ejercicio anual, en tanto, su información financiera trimestral debe presentarse dentro del plazo de 30 días desde el cierre del respectivo trimestre calendario, al no cumplirse estos plazos, la entidad informó los siguientes castigos mediante la Resolución Exenta N° 11.492:

SOCIEDADSANCIÓNMontos en $ chilenos
1CLUB DEPORTIVO BARNECHEA S.A.D.P.Multa UF 1907.5 millones aprox.
2CLUB DEPORTES PROVINCIAL OVALLE S.A.D.P.Censura
3DEPORTES MELIPILLA S.A.D.P.Multa UF 1907.5 millones aprox.
4LILAS S.A.D.P.Multa UF 903.5 millones aprox.
5LIMACHINOS S.A.D.P.Multa UF 903.5 millones aprox.
6DEPORTES MAGALLANES S.A.D.P.Multa UF 1907.5 millones aprox.
7CLUB DEPORTIVO SAN MARCOS DE ARICA S.A.D.P.Multa UF 1305.1 millones aprox.

Finalmente, el ente regulador a través de su sitio web nuevamente reiteró la importancia del envío de la información continua a la que están sujetas estas entidades, lo que permite a la CMF y al público en general contar con información actualizada sobre su situación financiera.

