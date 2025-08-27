Universidad de Chile presentó sus descargos y defensa ante la Conmebol tras cancelarse el partido contra Independiente de Avellaneda en Argentina, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En medio de incidentes entre barristas de ambos equipos, el duelo se suspendió y posteriormente se canceló. Los hinchas de la U sufrieron una cobarde y criminal encerrona, con negligencia y ayuda de la policía argentina, y el hecho no tuvo consecuencias fatales hasta ahora por gracia divina.

Entre los detalles, tanto la U como Independiente tenían hasta este miércoles a las 15:00 horas para presentar su defensa. Ahora habrá que esperar hasta el 3 de septiembre, día en que la Conmebol debería comunicar su determinación.

Defensa de la U: 20 videos y dos testigos

Según detalló Radio ADN, “el descargo de la U consta de un documento de 28 páginas, además de 20 videos y dos testigos con su declaración presunta de los incidentes del pasado 20 de agosto”.

Agregan que hay “diversos antecedentes, registros y archivos de lo todo ocurrido en el Estadio Libertadores de América. (…) Se incluirá un informe de la policía científica argentina sobre los heridos y otro informe de la seguridad del hotel sobre las bombas de estruendo que afectaron a la delegación de los azules“.

La 91.7 FM sentencia que “el descargo se basa principalmente en que el partido fue cancelado no por hechos de violencia de los hinchas de Universidad de Chile, sino cuando la barra de Independiente invadió la tribuna donde estaban ubicados los fanáticos del cuadro estudiantil“.

En lo deportivo, y tras la suspensión del encuentro ante Everton, la U volverá a la acción este domingo en el Superclásico contra Colo Colo, este domingo 31 de agosto, desde las 15:00 horas en el estadio Monumental, por la fecha 22 de la Liga de Primera.