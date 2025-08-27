En Perú están atentos a lo que pase en Conmebol sobre la impresentable revancha entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. De esa llave debe salir el rival de Alianza Lima… o la clasificación directa a semifinales para los incaicos.

La Conmebol debe resolver el o los castigos tras los brutales hechos de violencia ocurridos en el estadio Libertadores de América, con encerrona criminal y cobarde de los barristas de Independiente a los hinchas de la U.

Los barbáricos hechos son de conocimiento público: los hinchas azules fueron masacrados y linchados por barristas del Rojo y la policía argentina, y hay señales de que todo fue orquestado previamente.

Y la prensa peruana no tiene dudas a espera de la resolución final de la Conmebol, fijada para este próximo 3 de septiembre: debería clasificar la U.

¿Quién falló en la seguridad? Independiente

De hecho, el periodista incaico, Sandro Centurión, manifestó en el programa Desmarcados de Denganche que, a su juicio, Independiente de Avellaneda no tiene ninguna opción de ganarle el caso a Universidad de Chile.

Periodista peruano no la piensa mucho reglamento en mano y espera a la U contra Alianza Lima en Copa Sudamericana.

“Yo la tengo claro. Hay que ir al reglamento, al mismo reglamento que ha hecho Conmebol y ahí está claro: ¿quién falló en la seguridad y en la organización? El equipo Independiente“, dijo Centurión.

El comunicador peruano sentencia que “el reglamento dice que tú tenías que estar atento a la organización y seguridad, así puedes estar ganando en lo deportivo, pero faltaste a eso. Por eso digo que Independiente no tiene por dónde en la Conmebol. ¡No tiene por dónde!“.

Como si fuera poco, en la reciente conferencia de prensa del Rojo, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, lanzó una llamativa frase que hunde al club argentino: “reconocemos que el reglamento de Conmebol asigna al club organizador la responsabilidad sobre el evento”. ¡No más pruebas, Su Señoría!”.

