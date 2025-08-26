Alianza Lima sufrió de rebote la impresentable y criminal encerrona sufrida por los hinchas de Universidad de Chile en la revancha contra Independiente en Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Es que con la cancelación del partido y a espera de la determinación de Conmebol, los peruanos aún no saben contra cuál de los dos equipos jugarán los cuartos de finales. Incluso se habló que una de las posibilidades era que Alianza accediera directamente a semifinales.

Sin embargo, con el correr de los días y aún a espera de voces oficiales, todo apunta a que la U sí será duramente castigada, al igual que Independiente, pero serían los azules quienes accedan a la siguiente ronda, tanto por la responsabilidad negligente del organizador como el marcador global a la hora de suspender el partido.

Así lo informó el periodista peruano en suelo incaico, Mauricio Loret de Mola, en el programa Denganche. El comunicador no está de acuerdo, pero es lo que le han dado a entender desde la Conmebol.

ver también U de Chile se adelanta a la respuesta de Conmebol para la llave contra Alianza Lima

Alianza Lima vs… Universidad de Chile

“Ojo: yo creo que los dos equipos tienen que ser sancionados, ahora lo que me apuntan es que sí tendría rival Alianza Lima y yo entendería que tendría que ser la Universidad de Chile. Yo no estoy de acuerdo, pero es lo que a mí me dicen“, manifestó Loret de Mola.

En Perú se resignan: Alianza Lima non iría directo a semifinales de Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que tras el impactante “espectáculo” protagonizado por barristas del Rojo y sufrido por hinchas de la U, desde Alianza Lima manifestaron su desacuerdo en que la Conmebol le dé la clasificación a Universidad de Chile.

“Si se le da los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible”, dijo el presidente de Alianza, Jorge Zúñiga, agregando que “implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo partido yo genero actos de violencia para poder pasar. Sería un precedente terrible, yo creo que la situación de la Conmebol es difícil”.

Lo que ignora el timonel del cuadro peruano es que desde antes del partido los hinchas chilenos fueron víctimas de actos y actitudes racistas y homofóbicas, tanto de los fanáticos de Independiente como de la policía argentina, que peor aún, cuando debió actuar nunca apareció. Y antes de los incidentes hinchas del Rojo ya se movían hacia el sector visitante preparando la criminal encerrona, en complicidad con la policía.

Publicidad