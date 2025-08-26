El noble gesto del plantel de la U con hinchas que sufrieron barbarie en Argentina

La Conmebol debe definir uno de los partidos más controversiales del último tiempo. Esto por lo ocurrido entre Independiente y Universidad de Chile el pasado 20 de agosto por la Copa sudamericana. Duelo que fue cancelado por los graves incidentes que protagonizaron los hinchas transandinos contra la parcialidad azul.

Desde la dirigencia trasandina del Rojo de inmediato exigieron los puntos y hasta viajaron a Conmebol, a horas de presenciar una verdadera barbarie en el Estadio Libertadores de América.

Sin embargo, Universidad de Chile priorizó a sus hinchas quienes terminaron en grave estado y además más de 100 fueron detenidos al otro lado de la Cordillera. Lo que fue liderado por la dirigencia de Michael Clark.

El noble gesto del plantel de la U

Pero con el paso de los días, desde el plantel de la U revelaron un noble gesto con los afectados. Así lo indicó Marcelo Díaz, quien indicó que sigue en contacto con las víctimas de lo ocurrido ante Independiente.

Marcelo Díaz condenó los hechos de violencia que se registraron en el partido entre Independiente y Universidad de Chile

“En el plantel estamos enterado de lo que ocurre con todos los hinchas. Sí estamos con disposición para ayudar, estamos comunicados con sus familias, pero claramente lo hacemos en silencio, porque no le corresponde a nadie saberlo”, apuntó el Bicampeón de América.

“Como jugadores nos hicimos cargo de algunas situaciones. El hecho que el club se pusiera la capa desde el minuto uno, que no durmieran, que fueran a las comisarías, los hospitales, que hicieran un catastro de lo que sucedió y se lo debemos a la gente humana que estuvo y está de nuestra parte”, recalcó a diferencia de lo que hizo la dirigencia del Rojo que solo se interesó por la ventaja deportiva.

“Cuando digo que la U somos todos es porque es así, lo hemos demostrado. Cuando nos tocan a uno, siempre estaremos disponibles. Ya sea el presidente o los jugadores”, sentenció.

