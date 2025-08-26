Luego que Universidad de Chile no viera acción el fin de semana tras la suspensión de su juego ante Everton producto de la barbarie de Avellaneda, el volante y capitán Marcelo Díaz se volvió viral producto de una imagen que tiene junto al cantante puertorriqueño Chayanne.

Fue a través de su cuenta en Instagram, la cual tiene 639 mil seguidores, donde “Carepato” se mostró en el Club de Golf Los Leones, en la comuna de Las Condes, junto al abogado de Azul Azul, José Ramón Correa, y un amigo con el intérprete de “Salomé”.

El encuentro entre Díaz y Chayanne se volvió viral, con más de 23 mil me gusta y 320 comentarios, pero el propio jugador de la U quería entregar su versión de los hechos, y al final de la conferencia de prensa se dio espacio para explicar lo que ocurrió.

Marcelo Díaz reveló detalles del encuentro con Chayanne

Podemos decir que en esta parte del encuentro con los medios que el futbolista se “sacó el cassette” y habló sin filtro sobre su imagen con el boricua, algo que los hinchas azules pudieron ver pues no se cortó la transmisión del canal oficial del club en YouTube.

“Para aclarar lo de Chayanne, estaba almorzando y me lo encontré al monstruo ahí“, expresó Marcelo Díaz, que ante la consulta de si pudo compartir con el artista más allá de la foto, reconoció entre risas que “yo ni juego… Ojalá hubiera jugado golf en mi vida hueón“.

ver también ¡Tu pirata soy yo! Chayanne sorprende al compartir cancha de golf con figura de U. de Chile

¿Cuándo se presenta el cantante en Chile?

Cabe señalar que Chayanne está realizando una tanda de ocho conciertos en el Movistar Arena de Santiago, todos con entradas agotadas. Ya realizó sus primeras tres presentaciones el miércoles 20, jueves 21 y sábado 23 de agosto. Restan las del miércoles 27 y jueves 28, para luego proseguir el lunes 1, miércoles 3 y jueves 4 de septiembre.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega la U?

Con Marcelo Díaz dentro del plantel, los azules volverán a la acción por Liga de Primera este domingo 31 de agosto, cuando por la fecha 22 deban visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental, a contar de las 15:00 horas.