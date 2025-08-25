Es tendencia:
¡Tu pirata soy yo! Chayanne sorprende al compartir cancha de golf con figura de U. de Chile

El reconocido cantante decidió tomarse un descanso de sus conciertos, donde estuvo con un destacado jugador de Universidad de Chile

Por César Vásquez

© Getty ImagesLa figura de Universidad de Chile compartió con Chayanne.

Chayanne se encuentra realizando una serie de conciertos en Chile, por lo cual quiso tomarse un breve descanso y aprovechó unas horas libres para jugar golf. Ahí, compartió con una figura de U. de Chile.

El cantante y compositor puertorriqueño es uno de los artistas más queridos en Latinoamérica, por lo que cada vez que visita Santiago desata la locura. Esta vez, se encuentra en el país para realizar ¡ocho conciertos! en el Movistar Arena, algo que agota a cualquiera.

Chayanne al golf con capitán de U. de Chile

En medio de la serie de conciertos que está realizando en Chile, Chayanne decidió salir del hotel unas horas y disfrutar al aire libre jugando golf. Claro que lo que muy pocos esperaban, es que compartiera cancha con un histórico de Universidad de Chile.

Marcelo Díaz es un aficionado a los palos. Debido a la suspensión del partido entre el Romántico Viajero y Everton, el capitán de los Azules llegó al Club de Golf Los Leones para dar sus mejores golpes, fue ahí donde se encontró con el “papá de América”.

Díaz y Chayanne compartieron en la misma cancha, donde incluso inmortalizaron el momento con una foto. Junto a ellos estuvo José Ramón Correa, abogado de Azul Azul que había estado en Buenos Aires prestándole ayuda legal a los hinchas de la U detenidos tras los incidentes en Avellaneda.

Chayanne lleva tres de los ocho conciertos que dará en Chile. Su próximo espectáculo será el 27 de agosto, donde seguirá conquistando el corazón de sus seguidores nacionales. Antes, afinó sus cuerdas vocales jugando al golf.

Marcelo Díaz por su parte, intenta dejar atrás la traumática semana de Copa Sudamericana, donde Universidad de Chile vio suspendido su encuentro ante Independiente por serios incidentes. El siguiente partido del Bulla será ante Colo Colo el domingo 31 de agosto.

