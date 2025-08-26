Tras cancelación del Independiente vs U de Chile: filtran los dos escenarios que maneja Conmebol

Empieza la cuenta regresiva para la definición del partido entre Independiente y Universidad de Chile. Conmebol recibe las últimas pruebas para zanjar el destino de la llave de la Copa Sudamericana.

El tema es que Alianza Lima es el rival que espera por el ganador de dicha llave. Así las cosas, ahora se reveló dos posibles escenarios que baraja la máxima autoridad del continente para definir al ganador de la llave entre el Rojo y la U.

ver también El incidente antes de U de Chile vs Independiente del que nadie ha hablado

En el programa Mano a Mano de Perú, se deslizó que existe una chance de que se puedan jugar los últimos 42 minutos sin público y en Asunción. “Lo dice una buena fuente, pese a que la responsabilidad de la seguridad era de Independiente”, indicaron.

Pero la otra opción que no se juegue el partido al ser definido como “cancelado”. Por lo que acá empieza a rondar la disputa en los escritorios: primero hasta el 27 de agosto se reciben los reclamos de ambos equipos. Tras ello, realizará una nueva audiencia con los involucrados y para ya septiembre se definiría el caso.

La resolución del Independiente vs U de Chile

Lo que queda claro es que Alianza Lima sí o sí va a jugar cuartos de final. Por lo que no pasará por secretaría hasta las semifinales de la Copa Sudamericana.

ver también “Los de U de Chile no son monaguillos”: prensa argentina exige castigo y revela fecha exacta del fallo en Conmebol

“Un partido como este no aparece en el reglamento. Por lo que puede fallar por oficio. Incluso se pude hacer prevalecer lo que ocurrió dentro de la cancha”, agregaron. Por lo que todo indica que habrá un club ganador de la llave entre Independiente y Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

Lo que hasta el momento a todas luces, beneficiará al cuadro nacional ya que, además de tener la ventaja hasta el momento de los incidentes, hubo una importante negligencia de los trasandinos en el operativo de seguridad. Inclusive con complicidad para poder realizar la barbarie en la galería del Estadio Libertadores de América.