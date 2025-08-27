Luego que este miércoles se terminara el tiempo para que Universidad de Chile e Independiente entregaran sus descargos sobre la barbarie de Avellaneda, quien espera con ansias la resolución definitiva de Conmebol es nada menos que Alianza Lima.

El cuadro peruano ya tiene su lugar seguro en los cuartos de final en Copa Sudamericana, y debe estar atenta a lo que decidan en Paraguay sobre su próximo rival. Aunque hay gente dentro del club que quiere pasar a semifinales por secretaría.

Pese a que dirigentes de Alianza Lima negaron categóricamente presiones para que Conmebol elimine a la U e Independiente, fue nada menos que su técnico, el argentino, Néstor Gorosito, quien echó por tierra esa comunicación, al afirmar que quiere avanza de ronda sin jugar.

Alianza Lima quiere que eliminen a la U de Copa Sudamericana

Fue en conversación con el programa Equipo F de ESPN donde el ex volante de Universidad Católica primero mostró una opinión políticamente correcta al señalar que “hay que esperar la resolución, que tiene que ser ejemplar. No sabría decirte qué sería lo mejor para el fútbol sudamericano”.

Pero bastó unos segundos para que Gorosito expresara el verdadero interés desde Alianza Lima, al afirmar que “Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte ‘para mí sería lindo jugar’, pero no te voy a mentir”.

“Estamos a la espera de rival con un poco de incertidumbre. Pase quien pase, no queremos que sea a puertas cerradas. Estamos con la intranquilidad de que pase uno y de que se juegue a puertas cerradas. La gente de Alianza no tiene la culpa de que no pueda ir, no tenemos nada que ver”, finalizó “Pipo”.

¿Cuándo se debiera jugar esa serie por cuartos de final?

De acuerdo a la calendarización que entregó la Conmebol, pase lo que pase entre la U e Independiente, el juego de ida se disputará el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas (de Chile) en Perú. La revancha, ya sea en Santiago o Avellaneda, será el jueves 25 a la misma hora.