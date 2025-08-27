Es tendencia:
Copa Sudamericana

¿Clasificar sin jugar? La polémica versión que Alianza Lima salió a aclarar

En el elenco incaico negaron cualquier tipo de presión para eliminar a la Universidad de Chile e Independiente de Copa Sudamericana.

Por Franco Abatte

Alianza Lima negó supuestas presiones para eliminar a la U e Independiente.
Alianza Lima negó supuestas presiones para eliminar a la U e Independiente.

Los trágicos hechos ocurridos en Avellaneda siguen generando consecuencias y parece ser que no terminarán por lo pronto. Si bien en las últimas horas y de maneras preliminares hay más optimismo con respecto al futuro de la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, hubo una información que señalaba supuestas presiones de parte de Alianza Lima a Conmebol para eliminar a ambos clubes del certamen.

La noticia generó ruido, ya que de confirmarse una sanción así, los “blanquiazules” avanzarían de manera directa a semifinales, no obstante, este rumor rápidamente llegó al conjunto limeño y salieron a aclarar la información.

Alianza Lima niega presiones para avanzar sin jugar:

El encargado de desmentir la información fue Juan Carlos Terry, quien en su cuenta de LinkedIn se presenta como “Gerente de Relaciones Públicas e Imagen Institucional en Club Alianza Lima” y quien le respondió la noticia al periodista peruano, Ricardo Guerra Vásquez, en X, quien replicaba la información que circulaba en algunos medios de Chile.

Esta decía: “La dirigencia de los íntimos no quiere jugar ante ninguno de los dos y ya está presionando para que la U de Chile e Independiente sean descalificados” junto al título de la nota de un medio nacional.

Terry, funcionario de Alianza Lima, replicó el tuit del comunicador incaico y cerró la puerta a cualquier tipo de presión o pedido a Conmebol, indicando: “Hola Ricardo. Falso. El club no ha realizado ningún pedido a CONMEBOL. Tu labor como periodista sería validar la información, pero entiendo tu evidente y constante sesgo te impide hacerlo”.

De esta manera, Alianza niega cualquier presión e interés por solicitar la eliminación tanto de la U como de Independiente de Avellaneda, escenario quese barajó en su minuto y que indudablemente beneficia a los peruanos de manera directa, ya que, en caso de ocurrir, les permitiría avanzar a semifinales del certamen sudamericano sin jugar la respectiva llave de cuartos.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

Ya sea contra la U o Independiente, Alianza Lima enfrentará a su rival por cuartos de final en las siguientes fechas:

  • Alianza Lima vs. U. de Chile/Independiente, 18 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile en Matute.
  • U. de Chile/Independiente vs. Alianza Lima, 25 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile.
