Muchas especulaciones hay en torno a lo que pasará con Independiente y Universidad de Chile en Copa Sudamericana, tras los incidentes en la barbarie de Avellaneda.

Los escenarios en Conmebol son tres. El primero lo esgrime Independiente para clasificar ellos, debido a que el partido se canceló por la falta de garantías debido a que la barra de U. de Chile fue la que comenzó con los desórdenes.

Luego viene lo que indica el elenco chileno. Los azules piden los puntos debido a que Independiente era el club local y el responsable de la organización del evento, el que se desbordó. Tiene mucha lógica.

Finalmente está una tesis inédita, sin precedentes: que ambos equipos queden eliminados del torneo, como castigo bastante ejemplificador al continente por parte de la Conmebol.

La U e Independiente aguardan el fallo de la Conmebol

La señal que daría Conmebol para eliminar a los dos equipos

El periodista argentino Damián irribarren señaló que si se dilata mucho la entrega del castigo, es porque Conmebol decidirá eliminar a ambos clubes de la competición.

“A mí me dicen los equipos deben tener confirmada la sede 10 días hábiles antes del día en que está asignado el partido. Qué quiero decir con esto, que si Independiente (o la U) juega el 18, el cálculo que yo hago que si un equipo está beneficiado para avanzar de ronda, el día 6 aproximadamente debería salir el fallo. De acá a 10 días. Como mucho el lunes”, explica en primera instancia.

“Si excede ese día, es porque quedarán los dos eliminados y no hace falta organización. Será una semana bastante movida la que hay por delante”, manifestó sobre su tesis.

El elenco que avance por secretaría se enfrentará en cuartos de final a Alianza Lima, el cuadro peruano que se instaló entre los ocho mejores del certamen tras batir en octavos de final a Universidad Católica de Ecuador.

