Johnny Herrera sabe perfectamente que el Superclásico frente a Colo Colo en el estadio Monumental tiene una gran relevancia para el desenlace del título. Sobre todo porque la Universidad de Chile corre muy rezagada de Coquimbo Unido, sólido líder que tiene la tabla de posiciones.

Al cabo de 21 fechas disputadas, el Romántico Viajero está a 12 puntos de distancia de los Piratas. Eso sí, los azules tienen un partido menos por la reprogramación del encuentro frente a Everton de Viña del Mar. Es decir, llegará al duelo ante Colo Colo sin haber jugado tras la barbarie en Argentina.

Herrera tiene clarísimo el panorama de los albos, que una vez más dilataron la decisión del nuevo director técnico. “Colo Colo tiene que ganar por orgullo. Tratar de ganar por lo menos. Es un equipo que no tiene una línea futbolística, por estos dimes y diretes seguramente saldrá a correr mucho”, dijo el angolino en Todos Somos Técnicos.

Johnny Herrera sabe perfectamente qué significa jugar un Superclásico. (Ramon Monroy/Photosport).

“Insisto, sin una línea futbolística, Tienen dos jugadores que en un buen día te pueden desequilibrar: (Lucas) Cepeda y (Javier) Correa”, agregó el arquero devenido en panelista de TNT Sports. Eso sí, le puso una presión máxima al Bulla por su visita a Pedrero, donde el año pasado le pusieron fin a una racha que parecía eterna.

Las recomendaciones y exigencias de Johnny Herrera a la U de Chile para el Superclásico 198 vs Colo Colo

Johnny Herrera sabe que el duelo de la U de Chile ante Colo Colo en el Superclásico 198 es fundamental si es que los azules pretenden cumplir el máximo objetivo de esta campaña. Lo dijo Gustavo Álvarez: la meta es ganar la Liga de Primera.

“La U se tiene que olvidar de Colo Colo, su presente y su desastroso año y abocarse a la última chance de la U para pelear el campeonato. Si pone en cuestionamiento el resultado, está frita. Si la U no le gana a Colo Colo, se despide del campeonato”, cantó Johnny Herrera.

Johnny Herrera dejó varios consejos para Universidad de Chile. (Andres Pina/Photosport).

El Samurai agregó que “lo que pase con ellos, Buscando técnico nuevo, de ladito. La U tiene que salir con todo, como salió en el Nacional que lo ganó con jerarquía. Y como se ha parado en los últimos clásicos en el Monumental. Yendo para adelante a buscar”. El tiempo dirá si el plantel azul le hace caso a Herrera…

Así va la U de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Universidad de Chile está lejos de Coquimbo Unido al cabo de 21 fechas disputadas en la Liga de Primera 2025. Eso sí, tiene un partido menos.

