Colo Colo

Almirón dijo que “está volando”, no lo hizo jugar ningún minuto en Colo Colo 2025 y apunta a ser la gran sorpresa en el Superclásico

Si bien Jorge Almirón le dedicó un gran elogio a este zurdo que asoma como titular de Colo Colo en el Superclásico.

Por Jorge Rubio

Este zurdo apareció en la oncena titular que trabajó el Cacique este miércoles 27 de agosto.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTEste zurdo apareció en la oncena titular que trabajó el Cacique este miércoles 27 de agosto.

Jorge Almirón fue el director técnico del Colo Colo que perdió la racha larguísima sin derrotas en el Superclásico en el estadio Monumental. El argentino era el DT de los albos también en el duelo de la primera rueda, donde Universidad de Chile venció por 2-1 a los albos gracias a dos penales que convirtió Charles Aránguiz.

Pero no será Almirón el entrenador del Cacique en el duelo frente al Bulla válido por la segunda parte de la Liga de Primera. En la fecha 22, los blancos serán locales en Pedrero. Y con la mira fija en ese partido, apareció sorpresivamente en el equipo titular un zurdo juvenil.

Un jugador que hace algunas semanas recibió un gran elogio de Almirón. “Está muy bien, está volando”, dijo el defenestrado estratego argentino sobre Leandro Hernández, quien de todas formas no sumó ningún minuto en Colo Colo con el trasandino en 2025.

Leandro Hernández sí jugó con Almirón en 2024: fueron 127 minutos en el Campeonato Nacional. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Tras la ida de Almirón, Hernández inmediatamente sumó minutos en el Cacique: fueron 13′ ante Palestino. En el Municipal de La Cisterna reemplazó a Francisco Marchant, otro extremo zurdo juvenil de los albos que apunta a jugar el Mundial Sub 20 con la Roja.

De ser elogiado y olvidado por Almirón a… ¿jugar de titular el Superclásico?

Leandro Hernández mejoró su nivel, según Jorge Almirón, aunque no le dio ningún minuto en Colo Colo durante 2025, pero por esas cosas que tiene el fútbol quizás el Superclásico sea su gran revancha. Por lo menos, eso se vio en la oncena que dispuso la dupla interina compuesta por Hugo González y Luis Pérez.

Al menos frente a Palestino, Hernández mostró ser un aire fresco para el deslucido ataque del Cacique. Fue tal la inacción ofensiva que el enganche llamado a ser el estelar del equipo, Claudio Aquino, fue reemplazado en el entretiempo.

