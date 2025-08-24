Francisco Marchant parece ser la joya juvenil que más esperanzas genera en Colo Colo. De hecho, el “7” se ganó la titularidad incluso luego del final del ciclo de Jorge Almirón. En el empate sin goles frente a Palestino, el extremo zurdo fue estelar.

Pero no pudo gravitar mucho y le dejó su lugar al también juvenil Leandro Hernández. Pues bien, Marchant de todas maneras ha dejado varias muestras de su gran potencial. Suma un gol y cuatro asistencias en la Liga de Primera, “Crecí en Macul. Antes de llegar acá, estaba en una escuela”, contó el hábil jugador.

“Hacíamos partidos los domingos, todos los domingos acá en el estadio. Un día me vieron y me llamaron para que me viniera a probar. En los juveniles viví momentos únicos e inolvidables, lleno de viajes que voy a recordar siempre”, dijo el extremo de 19 años, quien seguramente jugará el Mundial Sub 20 que organizará Chile.

Javier Correa celebra con Francisco Marchant. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Hubo momentos complicados de no estar citado, me amargaba, toda esa frustración de niño. Uno siempre quiere estar. de niño sobre todo siempre quieres jugar. Todos los profes me dan consejos y me apoyan, sobre todo los que llevan más tiempo acá”, apuntó Marchant en Debut Monumental.

Tuvo más. Una confesión de un serio cuestionamiento. “El mensaje es que siga para adelante. En un momento tenía ganas de no jugar más y dedicarme a estudiar. Es un pensamiento que espero que nunca me hubiera pasado”, dijo el Pancho.

Francisco Marchant, la joya de Colo Colo que cuenta su historia: “Mi familia me acompañó siempre”

Francisco Marchant, la joya promisoria de Colo Colo sabe que el respaldo de su núcleo cercano ha sido fundamental. “Mi familia desde que era chico y jugaba en La Araucana, siempre dejaban a mis hermanas más chicas las dejaban de lado para acompañarme donde sea”, dijo el jugador del Cacique.

“Mucho tiempo después, eran viajes a Valparaíso, a Viña del Mar. Prácticamente perdías todo el día. El sacrificio de que siempre dejaron todo para acompañarme. Están orgullosos, se acordaban de lo mismo que digo. Estaban muy orgullosos”, aseguró Marchant sobre su debut con el plantel estelar, donde anotó un gol en la derrota frente al Audax Italiano.

Recordó aquel momento en que estuvo lejos de sus cercanos. “En el Sudamericano estuve un mes afuera, me acompañaron. Estuvimos un mes afuera y los vi una vez allá. Y las veces que jugamos partidos y los veía de lejos apoyándome en el estadio”, expuso sobre el torneo Sub 17 en 2023.

Francisco Marchant en la selección chilena Sub 17 en el Sudamericano. (API/Photosport).

“Cuando niño me daban permiso para salir más temprano en el colegio. Entrenaba a las cuatro y me dejaban salir a las 2.30. De chico tuve esa posibilidad y ya más grande, acá en el club me buscaron colegio para estudiar en la mañana para que no se junten las clases con los entrenamientos”, recapituló Francisco Marchant.

Tuvo más. “Fue lindo, jamás pensé que bajé dos veces y no he bajado más. Fue lindo jugar con ellos en la juvenil, fue lindo compartir con ellos en cancha. La mayoría de mi generación, la 2006, siempre hemos sido unidos. Siempre todos hemos sido cercanos. Con la mayoría hemos tenido confianza. De mi debut ahora el cambio ha sido muy bueno”, agregó el “7” albo.

“Me he preparado en muchas cosas. Creo que tengo que seguir mejorando. Es duro, pero se puede y hay que demostrarlo. Mi objetivo es dar lo mejor para el equipo. Tratar de aportar siempre, llegar lo más lejos posible, sumar más minutos, hacer más goles, dar más asistencia. Y llegar lo más lejos posible con el equipo”, cerró Marchant. Quizá pueda tener su primer gran partido en Colo Colo para el Superclásico en el Monumental…