Hugo González será el entrenador de Colo Colo ante Palestino este viernes. En la previa de ese duelo dio una conferencia de prensa, en la que explicó que los juveniles albos deben esforzarse para jugar.

“El minutaje que nuestros muchachos deben cumplir depende de ellos también. Si bien estamos formando, hay chicos como Pancho (Marchant), Leandro Hernández, jugadores que vienen de más abajo y hay muchos seleccionados para el Mundial, pero deben ganarse de a poco los minutos”, sentenció.

De todas maneras asegura que Francisco Marchant, al menos ante el Tino, tendrá la chance de ser de la partida y demostrar por qué es el mejor canterano en el primer equipo.

“Lo más probable es que tengamos a Pancho jugando. La confianza, en este caso, debe dársela Pancho al cuerpo técnico, nosotros sólo le pasamos la camiseta y ahora verá él si tiene la capacidad para estar en un club tan importante como Colo Colo“, estableció.

De todas formas, no quiso ponerle más presión de la que ya tiene. “No me cabe duda que será así. Lo conozco desde niño así que tenemos la esperanza que pueda rendir y estar a la altura de las circunstancias”, señaló.

Marchant tiene la confianza de Hugo González en Colo Colo

Hugo González quiere dar vuelta la página de Almirón

Hugo González señaló que no quiere quedarse pegado en lo que pasó con Jorge Almirón, que salió del Monumental tras la goleada sufrida ante Universidad Católica.

“No me voy a referir a lo que hicieron o no hicieron los técnicos anteriores. Sólo debemos estar enfocados en lo que viene, nuestros juveniles deben estar rindiendo partido a partido y seguirán jugando si están preparados”, dijo el DT.

Entiende que si el rendimiento es bajo “deberán buscar la oportunidad y seguir entrenando para poder jugar. No es lo mismo jugar en Colo Colo que en otro club. Al chico de Colo Colo le cuesta el triple poder jugar”.

Finalmente estableció que “esperemos que Pancho (Marchant) siga creciendo y evolucionando porque tiene desafíos importantes”, entendiendo que se juega la chance de ir al Mundial Sub 20.