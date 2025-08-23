Un 20 de agosto de 2025 que, sin dudas, quedará en la retina de todos los hinchas del fútbol sudamericano. En la cancha de Independiente, una decena de hinchas de la Universidad de Chile fueron masacrados, en medio del partido de vuelta por la Copa Sudamericana.

Las imágenes impactaron al mundo entero. Más allá de culpas y todas las pequeñeces, lo que quedó grabado en cámaras, fue tétrico. Nunca más queremos ver eso en un estadio.

El shock emocional es profundo y afecta a cuerpo técnico y al plantel completo. Es por eso que se la Universidad de Chile solicitó no jugar ante Everton de Viña del Mar, este domingo. Y esto es lo que pasó…

Solicitud de reprogramación del U de Chile vs Everton de Viña del Mar

Universidad de Chile lo solicitó y desde la institución Oro y Cielo respondieron. Finalmente, Everton decidió, en un bonito gesto, aprobar la petición del Romántico Viajero.

“Everton de Viña del Mar informa a la comunidad Oro y Cielo que, en un gesto de solidaridad con Universidad de Chile y compromiso con la unidad del fútbol chileno, hemos apoyado la solicitud de reprogramación del partido correspondiente a la 21ª fecha de la Liga de Primera Itaú“, señalaron desde la institución de la Quinta Región, en un comunicado.

“Como Equipo de paz, Everton reafirma su compromiso con un fútbol que promueva respeto, inclusión y unidad. Confiamos en que la ANFP, al definir la nueva fecha y horario, considerará las necesidades deportivas y logísticas de ambos clubes, minimizando el impacto que esta reprogramación tiene en nuestro plantel e hinchada”, añadieron.

Así, será la institución rectora del fútbol nacional la que, en última instancia, decida cuándo se jugará el duelo en el que la U y Everton se encuentren en el Estadio Nacional. En un principio, el duelo estaba programado para este domingo, a las 15.00 horas.

¿Qué dijo el gerente general de Everton de Viña del Mar?

“Los lamentables actos de violencia sufridos por Universidad de Chile no nos pueden dejar indiferentes. En estos momentos, todos quienes formamos parte del fútbol chileno debemos unirnos para promover un deporte basado en el respeto y la paz”, reflexionó Rodrigo Robles.

