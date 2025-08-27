Marcelo Díaz desató una innecesaria polémica a días del Superclásico ante Colo Colo al burlarse de la posición de los albos en la tabla. Esta actitud cayó pésimo en varios, sobre todo tras la tragedia que vivieron los azules en Argentina hace unos días ante Independiente.

Uno que criticó especialmente los dichos de Díaz fue el periodista Gonzalo Fouillioux, quien aseguró en el programa Balong Radio que prefiera a los jugadores que hablan en la cancha en esta clase de encuentros.

Además, el comunicador afirmó que hubiese preferido que Díaz agradeciera el apoyo de varios jugadores, dirigentes e hinchas del Cacique tras todo lo que vivió la parcialidad azul en Avellaneda.

Las críticas de Fouillioux a Marcelo Díaz

Fouillioux partió diciendo que “el tema de los antecedentes es fundamental para creer o no creer. A mi no me gusta el picanteo, porque prefiero que hablen en la cancha. Por ejemplo Lucas Assadi, que no se metía con nadie y hablaba en la cancha, o más atrás Matías Fernández”.

“Acá Marcelo Díaz cometió una imprudencia. No está el ánimo, sobre todo por todo lo que vivió la U, de hacer estos chistes”, agregó.

Marcelo Díaz se burló de Colo Colo por su lugar en la tabla de posiciones en esta Liga de Primera 2025. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el periodista sostuvo que “Correa tiene razón en algunas cosas que dice y en otras no, porque llevó esto a un Colo Colo vs la U. Si el tiene algo con Díaz por esto es válido, pero de ahí a decir que el club tiene algo que ver no es así”.

“Me hubiese gustado que Díaz agradeciera a Esteban Pavez, Arturo Vidal, Hugo González o Edmundo Valladares… a la gente de Colo Colo que sí solidarizó con la U. Quizás no lo hizo a nivel institucional, pero si hubo también muchos hinchas albos que prestaron su apoyo”, concluyó

¿Cuándo se juega el Superclásico 198 entre Colo Colo y U de Chile?

Albos y azules se enfrentarán este domingo 31 de agosto desde las 15:00 en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

