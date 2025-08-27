Una polémica protagonizada por Marcelo Díaz enciende el Superclásico entre Colo Colo y U. de Chile. En la previa del duelo entre albos y azules, a disputarse este domingo 31 de agosto, el capitán del Bulla hizo una broma que escaló y no gustó mucho en el Monumental.

En conferencia de prensa, Díaz miró hacia el piso cuando le hacían una pregunta sobre Colo Colo. “¿Por qué miran para abajo?”, preguntó. En el Monumental, Javier Correa contestó: “¿Después hablamos de paz y de ser diferentes? Muestra la hilacha. Yo lo tuve en frente, nunca me dijo nada“.

El volante tuvo que salir a dar explicaciones y se comunicó con tres medios para decir que todo se trató de un malentendido. “Todos los periodistas en primera fila me preguntaban con la cabeza abajo mirando el piso. Me paro y les pregunto por qué“, dijo.

Considerando el delicado momento en que viene la U por lo sucedido en la Copa Sudamericana, la polémica cayó mal entre varios rostros deportivos. Ahora, Claudio Borghi se pronunció. “A mí me han dicho, ‘no aclares, que oscureces’. No le creo. Tampoco me parece grave lo que dijo“, mencionó en ESPN.

Bichi Borghi le da una lección a Marcelo Díaz: “Si ya vienes de un problema…”

“Quizás no puede estar más arriba por la cantidad de copas, Colo Colo no se puede levantar porque lo rodea un montón de copas. ¿Ves? Eso es ironía y él usó una ironía, pero en momentos de tensión…“, ejemplificó Claudio Borghi.

“Mi abuela decía, ‘ante un problema, todos reaccionan de forma diferente’. Alguien distinto responde, ‘no pasa nada, es una broma’, pero se ve que Javier Correa arrastra alguna bronca y esta broma o ironía le produce algo“, agregó el Bichi.

“Hay que ser serio y no faltar el respeto, porque se están viviendo momentos muy tensos, lo que se vive entre Chile y Argentina es bien tenso, imagina que los chilenos de Independiente han tenido que bajar sus redes sociales. Entonces, si vienes de un problema, no te metas en otro“, reprochó.