La polémica conferencia de Marcelo Díaz en Universidad de Chile sigue tomando fuerza en la previa del Superclásico, donde los azules deben visitar a Colo Colo el domingo en el estadio Monumental.

“¿Por qué están mirando para abajo?” Esta fue la frase que fue interpretada en la trinchera alba como una tocada de oreja del capitán de los azules, algo salió a explicar en medios, donde no muchos le creyeron.

Por lo mismo, han salido a reclamar varios ex Colo Colo, donde apuntan que el Chelo Díaz se quiso burlar del momento de los albos, pese a sus explicaciones minutos después.

Ahora fue Patricio Yáñez quien habló de la situación, donde asegura que el capitán de la U tiene un historial en este tipo de declaraciones que son para la barra.

Marcelo Díaz se ha visto en una polémica del Superclásico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué dijo Pato Yáñez a Marcelo Díaz?

Fue en Deportes en Agricultura donde Patricio Yáñez tomó la palabra para analizar las palabras de Marcelo Díaz, que le han puesto color a la previa del Superclásico.

En ese sentido, el ex jugador de Colo Colo apunta a que el capitán de la U ya tiene un historial con estas situaciones, pero que no se le debería dar mayor importancia ya que es para calentar el ambiente y nada mas.

“Lo de Marcelo Díaz hablaba de su gente, el público, yo creo que ninguno es distinto, son todos iguales. Si revisas el historial Marcelo Díaz trabaja para la galería, pero no tiene mayor importancia, es una tocada de oreja no es algo tan complejo”, comentó.