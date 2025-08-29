Es tendencia:
Universidad de Chile

Gustavo Álvarez confirma que U de Chile tiene un jugador descartado para el Superclásico

La U no podrá contar con el último héroe en el Monumental, mientras que otros esperan poder ser alternativa.

Por Cristián Fajardo C.

Gustavo Álvarez mueve sus fichas para la formación en el Superclásico.
© U de ChileGustavo Álvarez mueve sus fichas para la formación en el Superclásico.

Universidad de Chile sigue preparando su formación titular para el Superclásico contra Colo Colo, donde deben visitar en la jornada del domingo en el estadio Monumental.

En ese sentido, Gustavo Álvarez también ha ocupado sus últimos entrenamientos para recuperar a algunos lesionados, donde la U finalmente tiene sólo una baja confirmada.

Se trata de Israel Poblete, quien tiene un desgarro, miofascial del bíceps femoral en su pierna derecha, según consignó el medio Emisora Bullanguera, que lo descartó de plano.

Así lo aseguró también el entrenador de los azules, quien fue diferente a la hora de explicar lo que pasa con otros dos jugadores de su equipo: Gabriel Castellón y Matías Sepúlveda.

Israel Poblete marcó el gol del triunfo de la U en el Monumental en 2024. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Israel Poblete marcó el gol del triunfo de la U en el Monumental en 2024. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Los otros lesionados en la U para el Superclásico

Universidad de Chile aprovecha hasta el último minuto la preparación del plantel para enfrentar a Colo Colo en el Superclásico, que encenderá la fecha de la Liga de Primera en el estadio Monumental.

Una de las situaciones que preocupaba a los hinchas bullangueros tenía que ver con los lesionados, donde, al menos en la última conferencia de prensa, Álvarez habló sólo de un jugador descartado.

“Israel Poblete está descartado, Matías Sepúlveda entrenó con normalidad toda la semana y Gabriel Castellón lo esperamos hasta mañana”, destacó el técnico argentino de los azules.

Por lo mismo, si bien ha trabajado con Cristopher Toselli durante los últimos entrenamientos, prefiere guardar el misterio hasta el final, cuando el sábado trabajen por última vez en el CDA.

