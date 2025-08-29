Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Superclásico

Gustavo Álvarez no se complica por una de las bajas claves de la U ante Colo Colo: “Es uno de…”

El entrenador de la U se refirió a la lesión de Gabriel Castellón y a la titularidad de Cristopher Toselli ente el Cacique.

Por Carlos Silva Rojas

Cristopher Toselli se alista para jugar ante Colo Colo.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTCristopher Toselli se alista para jugar ante Colo Colo.

Un partido especial se juega este domingo en el estadio Monumental, porque Universidad de Chile vuelve a salir a la cancha tras la barbarie de Avellaneda, justo ante Colo Colo, su clásico rival.

Los azules tienen que empezar a dar vuelta la página tras la tragedia ante Independiente por la Copa Sudamericana y deben concentrarse en el cierre de la Liga de Primera.

Para la U el partido es clave, ya que le tiene que ganar a Colo Colo para que Coquimbo Unido no se aleje más en la lucha por el título.

El sentido mensaje de Gustavo Álvarez tras la tragedia: hasta agradeció a Colo Colo

ver también

El sentido mensaje de Gustavo Álvarez tras la tragedia: hasta agradeció a Colo Colo

Gustavo Álvarez y la baja en el arco de la U ante Colo Colo

En la previa al Superclásico habló el entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, quien comentó una de las importantes bajas que tendrá la tienda azul ante la alba.

El arquero Gabriel Castellón está desgarrado, por lo que Cristopher Toselli tendrá que ser el titular en el Monumental, situación que analizó el DT.

Cristopher Toselli asume la titularidad en la U. Foto: Javier Vergara/Photosport

Cristopher Toselli asume la titularidad en la U. Foto: Javier Vergara/Photosport

Publicidad

“Siempre dije que el arco de la U bien cubierto, por preguntas sobre Castellón siempre hablé de Toselli como acto de justicia. Es uno de los líderes del plantel, con pocos minutos pero siempre ha respondido bien. Entonces un arquero con buenos rendimiento y con su carácter es una tranquilidad“, dijo Álvarez.

Universidad de Chile vuelve a medirse con Colo Colo, equipo al que venció por 2-1 en la primera rueda y espera mantener su racha ante su máximo rival.

Gustavo Álvarez sorprende con una reflexión de la rivalidad: “A Colo Colo hay que admirarlo”

ver también

Gustavo Álvarez sorprende con una reflexión de la rivalidad: “A Colo Colo hay que admirarlo”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

Publicidad
Lee también
Superclásico 198: ídolo azul plantea lo que nadie dijo de Castellón y Toselli
U de Chile

Superclásico 198: ídolo azul plantea lo que nadie dijo de Castellón y Toselli

Los números de Toselli ante Colo Colo que ilusionan a la U
U de Chile

Los números de Toselli ante Colo Colo que ilusionan a la U

¿Se retira del fútbol? Jugador de la U aclara su decisión
U de Chile

¿Se retira del fútbol? Jugador de la U aclara su decisión

Garin y Tabilo se bajan de torneos clave rumbo a la Copa Davis
Tenis

Garin y Tabilo se bajan de torneos clave rumbo a la Copa Davis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo