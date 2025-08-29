Un partido especial se juega este domingo en el estadio Monumental, porque Universidad de Chile vuelve a salir a la cancha tras la barbarie de Avellaneda, justo ante Colo Colo, su clásico rival.

Los azules tienen que empezar a dar vuelta la página tras la tragedia ante Independiente por la Copa Sudamericana y deben concentrarse en el cierre de la Liga de Primera.

Para la U el partido es clave, ya que le tiene que ganar a Colo Colo para que Coquimbo Unido no se aleje más en la lucha por el título.

Gustavo Álvarez y la baja en el arco de la U ante Colo Colo

En la previa al Superclásico habló el entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, quien comentó una de las importantes bajas que tendrá la tienda azul ante la alba.

El arquero Gabriel Castellón está desgarrado, por lo que Cristopher Toselli tendrá que ser el titular en el Monumental, situación que analizó el DT.

Cristopher Toselli asume la titularidad en la U. Foto: Javier Vergara/Photosport

“Siempre dije que el arco de la U bien cubierto, por preguntas sobre Castellón siempre hablé de Toselli como acto de justicia. Es uno de los líderes del plantel, con pocos minutos pero siempre ha respondido bien. Entonces un arquero con buenos rendimiento y con su carácter es una tranquilidad“, dijo Álvarez.

Universidad de Chile vuelve a medirse con Colo Colo, equipo al que venció por 2-1 en la primera rueda y espera mantener su racha ante su máximo rival.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

