Universidad de Chile vivirá uno de sus partidos más importantes de los últimos años ante Lanús por la Copa Sudamericana. Gonzalo Jara analizó lo que será el encuentro.

El Romántico Viajero disputará la semifinal del torneo continental, donde tras igualar en la ida en Santiago, ahora están obligados a vencer en Argentina. La tarea no parece sencilla para los dirigidos por Gustavo Álvarez, pero el Bulla quiere llegar más allá del horizonte.

Gonzalo Jara habló de la llave de U. de Chile

La gran preocupación de Universidad de Chile de cara a la vuelta ante Lanús, es la baja de Lucas Assadi. Si bien el volante viajó a Buenos Aires e incluso, estará en la banca, es casi imposible que sume minutos tras sufrir una lesión “musculotendinosa de isquiotibiales, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso/bíceps femoral“.

Sin el Ninja, el Romántico Viajero tendrá que aferrarse al rendimiento colectivo. Gonzalo Jara analizó lo que será el partido de vuelta ante el Granate, donde indicó que será un encuentro más abierto que en la ida.

“La U va a tener espacios para atacar, me imagino en el partido el gol que hizo Assadi a Independiente, que desciende, encuentra el pase con Hormazábal, después habilita Di Yorio y después el gol, con ese espacio para poder jugar, no imagino un Lanús tan metido atrás como jugó acá“, explicó el bicampeón de América en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Guerra entrará en reemplazo de Assadi, algo que celebra Jara. “(Lucas) Di Yorio y Nico Guerra ya jugaron juntos contra Estudiantes de La Plata, el mediocampo fue Poblete, Díaz y Aránguiz, Sepúlveda y Nico Ramírez atrás. Es importante lo que pierde la U sin Assadi, es el mejor jugador del segundo semestre, pero tiene de donde tomarse también, Nico Guerra está bien y está Charles”, indicó.

Más allá de la baja de Lucas Assadi, Gonzalo Jara aseguró que la clave no estará en ataque y señaló que será fundamental lo que haga Israel Poblete. “Va ser muy importante Poblete, para mí es lo que sostiene que juegue Assadi y Altamirano, sin Poblete no se entiende, tiene que sostenerlo un jugador como Poblete, que es bueno en la marca”, cerró el campeón con la U.