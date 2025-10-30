Universidad de Chile sale a jugar esta tarde a partir de las 19:00 horas su partido más importante de la temporada. El bulla visita a Lanús por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, buscando romper a su favor el agónico empate 2-2 de la ida en el Estadio Nacional.

Lamentablemente los azules tendrán que jugar este importante compromiso con dos bajas claves, ya que ni Lucas Assadi ni Matías Sepúlveda estarán disponible por delicadas lesiones.

Con este panorama Gustavo Álvarez tuvo que rearmar el equipo, dándole una camiseta de titular a Nicolás Guerra y Felipe Salomoni. Este fue aplaudido por Diego Rivarola, quien alabó esta movida del DT azul para visitar a los granates.

Rivarola aplaude decisión de Gustavo Álvarez

El ex delantero declaró en su calidad de comentarista de ESPN que “yo creo que están dentro de los cambios lógicos y esperados. Ya lo ha hecho otras veces que cuando no está Sepúlveda, Salomoni es el reemplazante natural. Cuando no está Assadi, lo hizo que jugara Nico Guerra y Di Yorio”.

“Está dentro de la lógica, es un equipo que ha funcionado más allá que ambas bajas son muy trascendentes. Este equipo igual ha funcionado”, agregó.

Gustavo Álvarez tuvo que rearmar el equipo en Universidad de Chile por las bajas de Assadi y Sepúlveda. | Foto: Photosport.

Para cerrar Rivarola afirmó que “¿debería resentirse tanto el equipo? Yo creo que no, a lo mejor le da otras características. Que juegue con dos delanteros puede ser positivo para la U en base a que viene de un empate y necesita buscar el resultado”.

Cabe recordar que la más probable formación de la U para visitar a Lanús será con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Felipe Salomoni en la mitad de cancha; Javier Altamirano, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio en ofensiva.

¿A qué hora juega Universidad de Chile ante Lanús?

Azules y granates se enfrentarán hoy jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

