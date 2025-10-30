Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Rivarola le carga la BIP a Gustavo Álvarez por valiente decisión para visitar a Lanús: “Puede ser…”

El ex delantero analizó lo que será la visita de Universidad de Chile a Lanús por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Rivarola alabó la decisión de Álvarez para visitar a Lanús.
© Photosport.Rivarola alabó la decisión de Álvarez para visitar a Lanús.

Universidad de Chile sale a jugar esta tarde a partir de las 19:00 horas su partido más importante de la temporada. El bulla visita a Lanús por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, buscando romper a su favor el agónico empate 2-2 de la ida en el Estadio Nacional.

Lamentablemente los azules tendrán que jugar este importante compromiso con dos bajas claves, ya que ni Lucas Assadi ni Matías Sepúlveda estarán disponible por delicadas lesiones.

Con este panorama Gustavo Álvarez tuvo que rearmar el equipo, dándole una camiseta de titular a Nicolás Guerra y Felipe Salomoni. Este fue aplaudido por Diego Rivarola, quien alabó esta movida del DT azul para visitar a los granates.

La advertencia de Pato Yáñez a U. de Chile por la ausencia de Assadi ante Lanús: “La clave es que…”

ver también

La advertencia de Pato Yáñez a U. de Chile por la ausencia de Assadi ante Lanús: “La clave es que…”

Rivarola aplaude decisión de Gustavo Álvarez

El ex delantero declaró en su calidad de comentarista de ESPN que “yo creo que están dentro de los cambios lógicos y esperados. Ya lo ha hecho otras veces que cuando no está Sepúlveda, Salomoni es el reemplazante natural. Cuando no está Assadi, lo hizo que jugara Nico Guerra y Di Yorio”.

“Está dentro de la lógica, es un equipo que ha funcionado más allá que ambas bajas son muy trascendentes. Este equipo igual ha funcionado”, agregó.

Gustavo Álvarez tuvo que rearmar el equipo en Universidad de Chile por las bajas de Assadi y Sepúlveda. | Foto: Photosport.

Gustavo Álvarez tuvo que rearmar el equipo en Universidad de Chile por las bajas de Assadi y Sepúlveda. | Foto: Photosport.

Publicidad

Para cerrar Rivarola afirmó que “¿debería resentirse tanto el equipo? Yo creo que no, a lo mejor le da otras características. Que juegue con dos delanteros puede ser positivo para la U en base a que viene de un empate y necesita buscar el resultado”.

Cabe recordar que la más probable formación de la U para visitar a Lanús será con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Felipe Salomoni en la mitad de cancha; Javier Altamirano, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio en ofensiva.

Los partidos que se puede perder Lucas Assadi en U de Chile: ¿Hasta el próximo año?

ver también

Los partidos que se puede perder Lucas Assadi en U de Chile: ¿Hasta el próximo año?

¿A qué hora juega Universidad de Chile ante Lanús?

Azules y granates se enfrentarán hoy jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

Publicidad
Lee también
Duro e irónico palo de Rivarola a la Católica: "La U disminuida..."
U de Chile

Duro e irónico palo de Rivarola a la Católica: "La U disminuida..."

Coke Hevia se aburre de los comentaristas fanáticos: "Demasiado barrabrava"
Chile

Coke Hevia se aburre de los comentaristas fanáticos: "Demasiado barrabrava"

Rivarola no puede entender esta decisión de Gustavo Álvarez en la U
U de Chile

Rivarola no puede entender esta decisión de Gustavo Álvarez en la U

Resultados Loto jueves 30 de octubre: Números ganadores sorteo 5341
Tendencias

Resultados Loto jueves 30 de octubre: Números ganadores sorteo 5341

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo