Este jueves se vivirá un intenso partido entre Universidad de Chile y Lanús de Argentina, donde se definirá al rival de Atlético Mineiro en la gran final de la Copa Sudamericana 2025 en Paraguay. Por lo mismo, muchos se preguntan en cuál canal se podrá seguir el encuentro con una inesperada sorpresa.

CHV ha transmitido grandes duelos de las competencias internacionales a través de su señal abierta, sin embargo, para este duelo definitorio los hinchas tendrán que sintonizar otro canal, ya que no irá por el canal nacional.

¿Por qué CHV no transmite U de Chile vs. Lanús?

El partido se jugará este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en Argentina, pero no lo darán en CHV porque el canal nacional solo tiene los derechos para transmitir la Copa Libertadores, por lo que el partido de semifinales no estará disponible en su plataforma.

Este jueves se emitirá la gran semifinal de la Copa Sudamericana /Getty Images)

¿Dónde se podrá ver la semifinal de Copa Sudamericana?

Los canales que confirmaron su transmisión por cable son ESPN y DSports. Mientras que en streaming, el duelo estará disponible por Disney+ y DGO.

La formación de Universidad de Chile en semifinales

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez logró un empate contra Lanús en el partido de ida, dejando el marcador global 2 a 2, por lo que ahora todo se definirá en Argentina.

El equipo nacional tendrá una importante baja, ya que Lucas Assadi sufrió un desgarro fibrilar en el isquiotibial derecho, lo que lo mantendrá fuera por algunas semanas, perdiéndose el partido de vuelta. Esta importante ausencia ha hecho que se replantee el esquema del equipo y así ingresarían este jueves los azules a la cancha.

Según reveló Marco Escobar en DSports, la oncena con la que el club nacional enfrentará la semifinal es: Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni y Javier Altamirano en el mediocampo; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio en el ataque.