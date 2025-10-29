La Copa Sudamericana se encuentra en instancias finales y ya definió a Atlético Mineiro, club que dirige Jorge Sampaoli y donde milita el chileno Iván Román, como su primer finalista tras vencer en semifinales a Independiente del Valle por 3 a 1.

Ahora, el segundo cupo en la ansiada final saldrá entre el duelo que se vivirá este jueves 30 de octubre entre Universidad de Chile y Lanús. En el partido de ida, ambas escuadras empataron por dos tantos, por lo que todo se definirá en Argentina.

A pesar de que aún falta por definir al rival del gigante de Brasil, ya se reveló la fecha en que se jugará el partido y además, el estadio en donde se desarrollará el encuentro.

¿Cuándo es la final de Copa Sudamericana?

El partido del cual saldrá el campeón de esta edición se jugará el próximo 22 de noviembre, según informó la prensa brasileña. Asimismo, la final se jugará en Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco en la ciudad de Asunción.

En el estadio Defensores del Chaco se jugará la final de la Sudamericana (Pool/Getty Images)

Según recopila Globo Esporte, a pesar de que la final se tenía pensada jugar en Bolivia, tras la vista al estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera Costas, se cambió el lugar y se definió Paraguay como sede para el último partido.

Universidad de Chile busca repetir la hazaña

Los azules se jugarán todo este jueves 30 octubre para clasificar a la fase final del torneo, tal como lo hicieron el 2011, donde lograron titularse campeones tras vencer a Liga de Quito con un global de 4 a 0.

Ahora, el cuadro que dirige Gustavo Álvarez se enfrentará a Lanús, que actualmente se encuentra en el tercer lugar del grupo B de la liga argentina.

Según reveló Marco Escobar en DSports, la oncena con la que el club nacional enfrentará la semifinal es la siguiente: Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano en el mediocampo; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio en el ataque.

