La U de Chile ya llegó hasta Buenos Aires para afrontar la revancha ante Lanús en la semifinal de la Copa Sudamericana. En el juego de ida, azules y el Grana terminaron igualados 2-2 a pesar de los dos goles de ventaja que alcanzó a tener el cuadro visitante.

Sabido es que los azules no tendrán a Lucas Assadi, quien sufrió una seria lesión muscular que le hará volver recién la próxima temporada. Además, el Romántico Viajero sumó más actividad a un calendario exigente, al menos en estas instancias. Cayó 1-0 ante la UC en Clásico Universitario 201.

“Estamos recuperando más lo físico que lo sicológico”, resumió Gabriel Castellón luego de ese traspié en el Claro Arena. Mientras llega la hora de la vuelta, Lanús pudo tener descanso a raíz de las elecciones parlamentarias en Argentina. Eso suspendió la actividad en el balompié trasandino.

Mauricio Pellegrino en el juego de ida ante la U de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Una buena noticia para el equipo adiestrado por Mauricio Pellegrino, quien fue condecorado por segundo mes seguido en el vecino país. El DT, quien estuvo al mando de Universidad de Chile durante la campaña 2023, recibió nuevamente el premio al Mejor DT de los últimos 30 días.

El entrenador de Lanús tuvo a seis jugadores de la U de Chile que enfrenta en esta llave por un boleto a la final de la Copa Sudamericana. Y llegara en un buen momento de su equipo a ese partido, pactado para el jueves 30 de octubre a las 19 horas, según el horario de Chile continental.

Rodrigo Castillo le anotó un doblete a la Universidad de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Consiguió las tres victorias en octubre y logró la clasificación a la próxima instancia del Torneo de Clausura”, apuntó la cuenta oficial del torneo trasandino, que tiene a Lanús como uno de los protagonistas. Godoy Cruz, Independiente de Avellaneda y San Lorenzo de Almagro fueron las víctimas en esta seguidilla.

Habrá que ver si eso se prolonga al plano internacional, donde Lanús y el Bulla ya saben qué rival tendrán en la final: Atlético Mineiro de Brasil, el equipo de Jorge Sampaoli, que en la semifinal se deshizo de Independiente del Valle de Ecuador.